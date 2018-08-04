İzmir’deki mal tartışmasında yeğen dehşeti

Olay, geçtiğimiz günlerde Menderes Yeniköy Mahallesi Bahçecik mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, H.T.D isimli şahsı evinde ölü olarak buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, talihsiz adamın başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri cinayeti açığa çıkarmayı başardı.

Mal tartışması çıktı

H.T.D’nin yeğeni H.Ö. ve onun yakın arkadaşı S.Ç. teknik takibe alınırken, olay günü iki şahsın hayatını kaybeden vatandaşla birlikte oldukları belirlendi. Yeğen H.Ö. verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Olay günü birlikte alkol aldıklarını söyleyen H.Ö., maktulün boşandığı eşinden mal kaçırmak için yeğenine verdiği bir traktör, bir minibüs ve 150 bin TL’yi geri istemesinden sonra aralarında tartışma çıktığı, bunun üzerine de H.Ö.’nün özel olarak yaptırdığı 50 santimlik sopa ile dayısının kafasına vurarak öldürdüğü, arkadaşı S.Ç.’nin de ona yardım ettiği belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından H.Ö. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.