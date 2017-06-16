İzmir’deki obezite merkezi 24 saat hizmet verecek

Genel Cerrah Operatör Doktor Serkan Tüğen yönetiminde kurulan merkezde obezite danışmanı, obezite konusunda uzman diyetisyen ve bölüm sekreteri görev alıyor.

İzmir’deki obezite merkezi, hastaların ideal kilolarına kavuşmalarına kadar geçen süreçte hastalara ihtiyaç duydukları her konuda 24 saat hizmet vermeye başladı. Obezite merkezi ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Serkan Tüğen, obezite tedavisi sürecinde hastanın kendini güvende hissetmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Obezite tedavisinin yalnızca mide küçültme operasyonundan ibaret olmadığını aktaran Tüğen, cerrahi müdahale öncesinde ve sonrasında hastanın yakından takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Hastanın cerrahi müdahale öncesi hazırlanmasının ve müdahalenin ardından takibinin başarılı bir operasyonun anahtarları olduğunu söyleyen Tüğen, ’’Her hastamızın kendini güvende hissetmesi ve bu dönemde soru-cevap şeklinde uzman diyetisyen doğrultusunda kendilerine anlık yardımcı olmak üzere direkt iletişimiz hattımız mevcut. Belirli aralıklarla poliklinik kontrolüne çağrılan hastalarımızın muayene ve laboratuvar tetkikleri yapılmakta, kilo verme süreci yakından takip edilmekte. Ara dönemlerde hastalarımızın olası bir problemi karşısında sorunu, WhatsApp hattımız veya obezite direktörümüzün ilgisiyle çözüme kavuşturuyoruz’’ diye konuştu.

Bir çok organı da tehdit ediyor

Son 25-30 yılda önemli bir artış gösteren obezitenin yaşamı tehdit eden ciddi hastalıklara yol açtığına da dikkat çeken Op. Dr. Serkan Tüğen, obezite cerrahisinin ömrü uzattığını belirtti. Obezitenin kısaca vücutta normalin üstünde yağ birikmesi olarak tanımlanabileceğini bildiren Tüğen, ’’Kadınlarda bu oran yüzde 30 erkeklerde ise yüzde 25 olarak görülmektedir. Obezite birçok organı etkileyen tehlikeli bir hastalıktır. Gözde Obezite merkezinde uzman hekimlerimiz detaylı muayene sonucunda tanı ve tedavi yöntemlerini sizlerle paylaşarak sağlığınıza en kısa sürede kavuşmanızı sağlar. Merkezimizde obezite sorununun altında yatan faktörler, yeme alışkanlıkları, psikolojik problemler, sağlık durumu gibi konular detaylı bir incelemeden geçirilir’’ diye konuştu.

Gözde Obezite Merkezi Danışmanı Gonca Tıraşçı ise merkezlerine başvuran hastaların kendilerini güvende hissetmeleri ve başarılı bir operasyon geçirmeleri için gerekli tüm yardımlarda bulunduklarını açıkladı. Sosyal medya, WhatsApp ve yüz yüze iletişim aracılığıyla hastaların tüm sorularına cevap verdiklerinin altını çizen Tıraşçı, cerrahi operasyonun ardından ise hastalarını yakından takip ederek sonuçları bire bir incelediklerini aktardı. WhatsApp ve sosyal medyadan gelen soruları 24 saat boyunca cevapladıklarını da vurgulayan Tıraşçı tüm kilo sorunlarının çözümü adına hizmet verdiklerini dile getirdi.