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13 Temmuz 2018 18:58

İzmir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

13 Temmuz 2018 18:58


Öğle saatlerinde Buca Gölet mevkiindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 7 helikopter, 2 uçak, 30’a yakın arazöz ve yaklaşık 200 kişilik personel müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın için bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye ekipler gönderilmeye devam ediliyor. Yoğun çalışma yürüten ekipler, alevlerin yoğun olduğu bölgenin etrafını çevirerek, söndürme çalışmalarında alanı daraltmaya çalışıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları için yangın yönetim merkezi oluşturuldu.




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