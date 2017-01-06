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06 Ocak 2017 13:12

İzmir’deki patlama noktasına anlamlı not

İzmir’deki patlama noktasına anlamlı not

06 Ocak 2017 13:12

İzmir’deki hain terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin anısına patlama noktasına bırakılan “Sen İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin’isin” notu okuyanları duygulandırdı.
İzmir Adliyesi önünde dün gerçekleşen hain saldırıda canı pahasına birçok insanın hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin, büyük bir facia yaşanmasını önlemişti. İzmirli vatandaşlar da yoğun yağmura rağmen, patlama noktasına gelerek karanfiller bıraktı. Patlama noktasına vatandaşlar tarafından bırakılan bir not ise dikkat çekti. Şehit trafik polisi Fethi Sekin’e ithafen bırakılan notta yazan, “Sen İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin’isin. Mekanın cennet olsun” cümleleri okuyanları duygulandırdı. Vatandaşlar, kahraman polisin şehit olduğu yere de Türk bayrağı dikti.
Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkartma yapan, Yunan işgal askerine ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatmıştı.



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