Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 17:19

İzmir’deki patlamadan acı haber geldi

İzmir’deki patlamadan acı haber geldi

02 Ocak 2017 17:19

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir fabrikada demir eritme kazanının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralanırken, yaralı işçilerden biri hayatını kaybetti.
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik fabrikasında bulunan demir eritme kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama anında kazan yakınındaki 4 işçi yaralanırken, bazı işçiler ise patlamadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansın geldiği fabrikada yanarak yaralanan 4 işçi, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçilerden 41 yaşındaki Musa Altınsoy, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç