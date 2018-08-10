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10 Ağustos 2018 12:01

İzmir’deki taksiler yüzde 20 zamla yolcu alımına başladı

İzmir’in Aliağa ilçesinde vatandaşlara hizmet veren ticari taksilerin ulaşım ücretlerine yüzde 20 civarında artış yapıldı.

İzmir’deki taksiler yüzde 20 zamla yolcu alımına başladı

10 Ağustos 2018 12:01


Aliağa ilçesindeki taksiciler, taksimetrelerin mühür yenileme ve yeni fiyatları güncellemesi için Aliağa Şoförler ve Otomobiciler Odasına gitti. Taksilerin taksimetreleriyle ilgili işlemler, otoparkta yapıldı. Ticari taksilerin ulaşım tarife fiyatlarında değişiklik yapılırken, ücretlere yüzde 20 civarında zam yapıldı. Yeni zamma göre 3,25 TL olan taksimetre açılış ücreti yüzde 20 artışla 3.90 TL’ye, kilometre ücreti ise 3,10 TL’den 3,70 TL’ye çıkartıldı. 1 saatlik ücret tarifesi de 18 TL’den 12 TL’ye indirildi.




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