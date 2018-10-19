İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, geçtiğimiz çarşamba günü tespit edilen bir adrese baskın yaptı. Operasyonda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı veya ticaret sebebiyle A.O.T., F.C., A.B. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.O.T, F.C, ve A.B ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aynı olaydan mahkemeye sevk edilen M.K(39) uyuşturucu ticaretinden mahkemece tutuklandı.