İzmir’deki vatandaşlar Kudüs için tek yürek

İzmir’deki protestonun adresi Konak Meydanı Saat Kulesi önü oldu. Onlarca vatandaş tek yürek olarak kaybedilen şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, beraberinde Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve teşkilat üyeleriyle birlikte basın açıklamasını okudu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. Amerika bu girişimi ile Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil taraf olduğunu ilan etmiştir" dedi.

"Akıttığı masum kanların içinde boğulacak"

Amerika ve İsrail’i lanetleyen ve kınayan Şengül, "ABD’nin hayata geçirdiği sorumsuz vari hukuksuz girişim Ortadoğu’da kan ve gözyaşını artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. İsrail’in ve ABD’nin coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’i böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanların içinde boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası arena ve Birleşmiş Milletler’i zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçirmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

"İsrail, soykırım gerçekleştirmektedir”

Türkiye’nin bu hukuksuzluklara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Şengül, "Müslümanlar olarak Kudüs’ün namusunu korumak tarihimize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün bu tarz oldu bittilerle işgal girişimine karşı Selahattin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmaktayız ki; İsrail dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirmektedir. Buna asla sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi insanlığın kadim silueti Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.