İzmir’deki yangın gökyüzünü dumanla kapladı

Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Buca Gölet mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen müdahale etti. Çok sayıda arazöz, yangın söndürme helikopteri ve uçağının müdahale ettiği yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Aşırı rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın için bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye ekipler yönlendirildi.

Yangın sebebiyle ormanlık alandan çıkan dumanlar adeta İzmir semalarını kaplarken, yoğun duman şehrin birçok noktasından görülüyor.