Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 15:42

İzmir’deki yangın için herkes teyakkuzda

İzmir’in Menderes ilçesinde, makilik alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçrarken, yerleşim yerlerine yakında alandaki yangında gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı.

İzmir’deki yangın için herkes teyakkuzda

01 Temmuz 2017 15:42


Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, daha sonrada ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki helikopter, ki uçak, 70 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.



Yollar kapatıldı, 50 hektarlık alanda etkili


Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı belirtilirken, korkutan orman yangını kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgede bulunan bazı yollarda güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, her yerden yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangının 50 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi. Bu arada Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!