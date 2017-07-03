Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 13:56

İzmir’deki yangın içme suyunu etkilemeyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yangından etkilenen alanda incelemelerde bulunarak, İzmir’deki yangının içme suyunu etkilemeyeceğini söyledi.

İzmir’deki yangın içme suyunu etkilemeyecek

03 Temmuz 2017 13:56


Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünün yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Yangının belirli yerlerde devam ettiğini aktaran Kocaoğlu, sarp arazinin çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Yerden araçla müdahale etmek çoğu yerde hemen hemen imkansız. Sanıyorum zaman zaman tekrar alevleniyor, söndürülüyor. Ama bölgenin yüzde 80-85’i kontrol altına alınmış durumda" dedi.



Düşen helikopter içme suyunu etkilemeyecek


Söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Baraj Gölüne düşen helikopterdeki yakıtın içme suyunu etkisini de değerlendiren Başkan Kocaoğlu, "Hiç bir etkisi olmayacak. Görece arıtmamız bu tür maddeleri, yağ, akaryakıt gibi maddeleri arıtmaya uygun. Zaten sistemde biz gölden dipten su alıyoruz. Dipten aldığımız için de bir problem yok. Onlar gelse de sıkıntısı söz konusu değil. Zaten arıtma kapasitemiz yeterli" diye konuştu.



"250 milyon metreküp su var"


Helikopterlerin söndürme çalışmaları sırasındaTahtalı’dan su almasının içme suyuna bir etkisi olmayacağını vurgulayan Kocaoğlu, "Tahtalı’da suyun azalması, çoğalması gibi bir şey yangın dururken hiç bir problem olmaz. Tabii ki alacaklar, kullanacaklar. İçme suyunu etkilemez. Baraj gölünde nereden baksanız 250 milyon metreküp su var. Onun için hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!