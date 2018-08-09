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09 Ağustos 2018 17:12

İzmir’deki yangında vatandaşlarda seferber oldu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve dik arazi olması sebebiyle güçlükle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

İzmir’deki yangında vatandaşlarda seferber oldu

09 Ağustos 2018 17:12

Yangında bir kerpiç ev yanarak kül oldu.


Yangın, Ödemiş ilçesi Hacı Hasan Mahallesi’nde makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle 2 hektarlık alana yayıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hemen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 6 teknik olmak üzere 50 personel müdahale etti. Bölgedeki mahalle sakinleri de küreklerle yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oldu. Ormanlık alanın dik arazi olması sebebiyle müdahalede zorlanan ekipler, yoğun çaba harcadı. Yangın sırasında içerisinde kimsenin yaşamadığı bir kerpiç evde yandı. Yangın, dakikalar sonra ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.




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