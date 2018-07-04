İzmir’den Avrupa’ya gelinlik rüzgarı

Markanın kurucusu İpek Emre, "Ülkemizi yurt dışında layıkıyla temsil ettiğim için mutlu ve gururluyum" dedi.

2015 yılında İpek Emre tarafından kurulan Knight&Bride Wedding Concept, sınırları da aştı. Emre, markayı genişletmesinin ardından yurt dışına gelinlik ihracatına başladı. İpek Emre, oluşturduğu konseptle beraber birde İzmir’de yeni bir mağaza açtı. Alsancak Mağaza açılışı, düzenlenen kokteyl ile gerçekleşti. İpek Emre, açılış konuşmasında, Türkiye’yi yurt dışında temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, “Yurt dışında olduğu kadar Türkiye’de de modern gelinlik anlayışını yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Ürünler Almanya ve Fransa’ya gidiyor

Son 5-6 yıldır yurt dışına gelinlik ihracatına başladıklarını ifade eden Emre, “Son iki yıldır Knight & Bride markası ile özel tasarım gelinlikler yapıyoruz. Bohem gelinlere hitap ediyoruz. Ürünlerimiz Almanya, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki butiklerde hali hazırda satışa sunuluyor. Türkiye’den gelen yoğun talep nedeniyle ülkemizde perakende alanında bir girişimde bulunduk. Hedefim ilk günden beri ülkemizi yurt dışında layıkıyla temsil edebilmekti. Bunu başardığım için mutlu ve gururluyum. Kısa zamanda büyük işler başardığımızı düşünüyorum. Günü kurtaralım gibi bir amacımız yok. Stratejik ve planlı olarak güzel adımlar atarak yurt dışında güzel işler yapmayı planlıyoruz. Konsept ve tasarımlarımızı çok özenerek hazırlıyoruz. Dolayısıyla tüm bu çabalarımız tercih sebebi olmamızı sağlıyor” dedi.

Firmanın Ege’nin ihracatı adına önemli adımlar attığını ifade eden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş da, “Böyle güzel işlere imza attıkları için kendileriyle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Açılışa ayrıca, ünlü moda ikonları ve İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimler de katıldı.