İzmir’den barış şarkıları yankılandı

Ünlü sanatçılar Zuhal Olcay ve Nükhet Duru, hayatını barışa ve özgürlüğe adamış usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin şarkılarını İzmirlilerle birlikte seslendirdi. Gündoğdu Meydanı gece saatlerine kadar barışa ve özgürlüğe adanmış şarkılarla yankılandı.

Hoşgörünün, barışın ve özgürlüğün kenti İzmir, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği muhteşem bir konserle kutladı. Gece geç saatlere kadar süren konserde hayatını barışa ve özgürlüğe adamış usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin şarkılarını ünlü sanatçılar Zuhal Olcay ve Nükhet Duru seslendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmirliler’in 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlayarak, İzmir’in binlerce yıldır pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını, camisi, sinegogu, kilisesi ile hoşgörünün, kardeşliğin, barışın ve özgürlüğün kenti olduğunu, kentin bu özelliğinin tüm Türkiye’ye örnek olmasını diledi.

Ferhat Livaneli Orkestrası ve Livaneli Korosu’nun eşlik ettiği konserde sahneye önce Zuhal Olcay ardından Nükhet Duru çıktı. Livaneli şarkılarını muhteşem bir şekilde yorumlayan iki ünlü sanatçıya İzmirliler hep bir ağızdan eşlik etti. İzmir’in büyülü bir şehir olduğunu ve bu sahnede olmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Nükhet Duru, “Ben İzmir’de doğmadım ama kendimi İzmirli gibi hissediyorum. Sizleri çok seviyorum. Zülfü Livaneli de aramızda olacaktı ancak eşi Ülker Hanım rahatsızlık geçirdiği için kendisi şuan hastanede ama önemli olan eserleriyle, kalbiyle, barışa gönül veren çalışmalarıyla ha orada ha burada. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine güzel günlerde birlikte olacağız” dedi. Konserin sonunda Zuhal Olcay ve Nükhet Duru sahneye birlikte çıkarak “Yiğidim Aslanım” şarkısını birlikte seslendirdi. Livaneli Korosu’nun minik üyeleri ise Zülfü Livaneli’nin “Özgürlük” şarkısını İzmirliler’in katılımıyla coşkuyla söyledi.