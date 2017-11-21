İzmir’den Cannes gururu

Çocuk yaşta gelin olan genç kızları konu alan "Karanlıkta Kalanlar" (İnDarkness) isimli kısa metraj filmin çekimleri tamamlandı. Filmin başrol oyuncusu Çağrı Öztürk ve filmin yönetmen ve senaristi Selçuk Uyan’ın hedefi Cannes Film Festivalinde finalistler arasına girebilmek. "Karanlıkta Kalanlar" isimli kısa metraj film ile yarışmaya hazırlanan Çağrı Öztürk ve ekibi, filmin çocuk gelinleri anlatmasının hem anlamlı bir mesaj hem de bu sorunun arka planda kalmaması için anlamlı bir proje olduğunu söyledi.

"En parlak dönemi yaşıyorum"

En az 22 ülkeden dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte yarışacak olan oyuncu Çağrı Öztürk, “Ülkemizi en iyi derecede temsil edeceğimize eminim. Yurt dışından da destek mesajları alıyoruz. Dünya genelinde ismimizin duyulması bizler için büyük gurur ve bu gururu başarı ile taçlandırmak istiyoruz” dedi.

"Karanlıkta Kalanlar" filminin İzmir’den dünyaya açılacak bir film olduğunu belirten Öztürk, “İzmir’de Büyükşehir Belediyesinden Buca Belediyesine kadar birçok resmi kurumun desteğini almamız başarımız için büyük bir yardım oldu. Kariyer bakımından en parlak dönemi yaşıyorum. Dünya genelinde yıldız oyuncular ve sanatçıların katılım sağlayacağı festivalde yarışmacı olarak katılmak ve bizleri izleme şanslarının olması beni çok mutlu ediyor ve git gide heyecan sarıyor” ifadelerini kullandı.