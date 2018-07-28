İzmir’den Çin’e uzanan sergi

Çin Tsinghua Üniversitesi Sanat ile Tasarım Akademisi Sanat ve El Sanatları Bölümü tarafından 25-30 Ağustos tarihleri arasında Pekin Görsel Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek sergide, Sakalauskaite iğneli keçeyle yaptığı üç boyutlu heykelleri sergileyecek. Çin’de geçtiğimiz nisan ayında Çinli öğrencileri üç boyutlu keçe tasarımıyla geleneksel Türk sanatını da aktaran Sakalauskaite, "Geleneksel keçe sanatının günümüze yansımalarının olması gerektiğini düşünüyorum. Keçeyi farklı bir şekilde yorumlayarak üç boyutlu hale getirdim. Son birkaç yıldır insanların yüzlerinde yansıttığı duygular üzerine çalışıyorum. Çin’de sergilenmek üzere 7 farklı duygu ve karakter üzerine yoğunlaştım. İnsan yüzlerindeki yedi ölümcül günahı duygu ve karakterleri iğneli keçeyle üç boyutlu olarak yansıtmak istedim" dedi.

Keçeyi alışılan görüntüsünden farklılaştırdığını, geleneksel Türk tekstili arasında bulunan keçeyi farklı yorumlayarak tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediğini vurgulayan Sakalauskaite, "Çinliler, Türkiye’ye karşı inanılmaz bir merak duyuyor. Bu yıl Çin’de Türk yılı. Türkiye’nin tarihi, sanatı ve üniversite eğitimiyle çok ilgililer. Ben de hem İzmir’i hem de Türkiye’yi onlara keçenin sanat bulmuş haliyle anlatıyorum" diye konuştu.