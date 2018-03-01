İzmir’den Doha’ya işbirliği köprüsü

İZKA Kalkınma Kurulu Başkan Vekili Ali Köstepen ve genç iş adamlarından oluşan beraberindeki heyet 21- 26 Şubat 2018 tarihleri arasında Katar’ın Başkenti Doha’ya ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Doha Türk Büyükelçiliğini ziyaret eden heyet, ardından Katar Sanayi ve Endüstri Odası ile görüşerek, Katar ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin arttırılmasını masaya yatırdı.

İZKA Kalkınma Kurulu Başkanvekili Ali Köstepen 4 gün süren ziyaretleri ile ilgili, “Bu gezimiz kapsamında Doha’yı hem tanıma hem gözlemleme fırsatımız oldu. Gerçekleştirilen bu ziyareti ilk ve son olarak değil bir başlangıç ve fizibilite ziyareti olarak değerlendiriyoruz. Süreci, kısa vadeli olarak değil, orta ve uzun vadeli ekonomik iş birliği açısından ele alıyoruz. Geçen yıl gerçekleşen Abluka Krizini her iki ülke açısından fırsata nasıl dönüştürebiliriz? konusunu Katarlı İş Adamları ile ele almaya çalıştık. Sonuç olarak ise geleceğe her iki ülke açısından parlak görüyoruz" dedi.

Öte yandan heyet, 3 Ağustos 2018 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından İzmir’de düzenlenmiş olan Türkiye - Katar Ekonomik İşbirliği programı kapsamında kente gelen şirketlerin bazılarına da iade-i ziyarette bulunarak ekonomik adımlar arttı.