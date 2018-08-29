İzmir’den İrlanda’ya uzanan burs başarısı

Mütercim Tercümanlık Bölümünde öğretim görürken bir yandan da Uluslararası İlişkiler Bölümünde çift ana dal yapan Hayri Can Savaş, geçtiğimiz yıl üniversiteyi birincilikle bitirdi. Bu yıl da Uluslararası İlişkiler Bölümünden 4 üzerinden 4 ortalamayla mezun olan Savaş, eğitim hayatındaki başarısını, AB’nin en önemli bursları arasında gösterilen Jean Monnet Bursunu kazanarak sürdürdü. Başarılı öğrenci, AB üyesi ülkelerde yüksek lisans veya araştırma programlarına katılma imkanı sağlayan burs kapsamında, İrlanda’nın Dublin kentindeki siyaset çalışmaları alanında dünyanın en iyi 50 üniversitesi içerisinde yer alan Trinity College Dublin’de yüksek lisans yapacak. Savaş, Burs çerçevesinde AB müktesebatı içerisinde yer alan ’Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ konusu üzerine tez çalışmasını yürütecek.

Az sayıdaki kişiden biri oldu

Program kapsamında 2018-2019 akademik yılında 180 kişinin desteklendiğini ifade eden Hayri Can Savaş, bursların yüzde 30’u üniversite, yüzde 50’si kamu, yüzde 20’si ise özel sektöre ayrıldığını, bu bursu kazanan az sayıdaki kişinin arasından yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Savaş, “Yaşar Üniversitesi’ne Mütercim-Tercümanlık Bölümünden girdim. Birinci sınıfın sonunda ise Uluslararası İlişkiler alanında çift ana dal yapmaya karar verdim. Bu kararı almamda, mütercim-tercümanlık bölümünün bana kazandırdığı çok disiplinli bakış açısı oldu. Eğitim yaşamım boyunca uluslararası ilişkiler alanındaki akademik çalışmalarda da asistanlık yaptım. Çift ana dalımdan da mezun olduktan sonra bu alanda ilerlemeye ve akademik çalışmalar yapmaya karar verdim. Mezuniyetimin ardından üniversitemin desteği ile Jean Monnet Bursu’na başvurdum ve kazandım. Trinity College Dublin’de Uluslararası Politikalar alanında yüksek lisans yapacağım. Bununla birlikte Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde tüm okul ücretim ve İrlanda’daki yaşam masraflarım karşılanacak” diye konuştu.

Jean Monnet bursu nedir?

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’deki en köklü ve prestijli burs programları arasında yer alıyor. Program, AB alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Uygulamaya konulduğu 1990’dan bu yana AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülerek Türkiye ve AB arasında diyalog köprüleri kurulmasına yardımcı olmayı hedefliyor. AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya eş değer bir kuruluşta en az üç, en fazla 12 aylık dönemlerde yüksek lisans eğitimi veya araştırma programlarına katılan bursiyerler, aralarında İngiltere, Hollanda, İtalya, Fransa, Belçika, İrlanda, Almanya, İsveç, İspanya ve Malta’nın da bulunduğu pek çok AB ülkesinde AB müktesebatı başlıklarında akademik çalışmalar yapma fırsatı buluyor.