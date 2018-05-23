İzmir’den Londra’ya ‘Dijital Kent’ yorumları

Geçtiğimiz yılki festivalde, “Hawthorn etkileyici tasarım” dalında birincilik, para ödülü ve jüri tarafından en iyi mimari tasarım kategorisinde üçüncülük alan İzmir Ekonomili mimarlar, bu yıl da “dijital şehir” olarak belirlenen ana tema üzerinde yaptıkları çalışmaları, Londra’da yansıtacak. Genç mimarlar, ödülleri İzmir’e taşımak istediklerini vurguladı.

İEÜ Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Güzden Varinlioğlu danışmanlığında öğrenciler, bu yıl 50 kişilik bir ekiple 2 ayrı proje ve takım oluşturdu. Öğrenciler, ECOFAB adıyla yarışmaya 18 kişilik bir ekiple katılacak. Öğrenciler Gözde Damla Turhan, Elfin Ulupınar, Seda Tosun, Aslıhan Doyuran, Alper Ateş, Onur Baturay, Emir Emirbayer, Kaan Turhan, Sercan Hatırnaz, Londra’da “VOXEL” adını verdikleri ekonomik ağlara ve birbirlerine bağlı olan küresel şehirleri anlattıkları tasarımlarıyla yer alacak. Öğrencilerden Seyit Koyuncu, Erman Eskiköy, Ebrar Eke, İpek Akbaşoğlu, Erol Gönül, Büşra Kayalar, Ayça Özüm Sevinç, Melih Yavuz da, “MONAD” adlı projelerinde şehirlerin dinamizmini ve uyarlanabilirliğini anlatacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Varinlioğlu, “Bu yıl üçüncü kez yapılan dijital üretim yarışmasında konu dijital şehir olarak belirlendi. Geçen yıl 10 öğrencimizle katılmıştık. Bu yıl 2 farklı projeyle katılım gösteriyoruz. Festivalde, her yıl belirlenen tema kapsamında, kısıtlı malzeme ile kısıtlı bir alanda hesaplamalı tasarım yöntemleriyle bir pavyon tasarımı isteniyor. Üretme ve inşa etme festivali ve yarışması yapılıyor” dedi.

VOXEL adlı projede günümüzün aşırı nüfuslu ve dijital olarak birbirine bağlı şehirlerini konu aldıklarını belirten Varinlioğlu, “Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, etkileşim ve fabrikasyon konularına odaklandık. Bir konsept oluşturduk. Bunu da matematiksel metot kullanarak forma döktük. Dünya haritası ve bir ızgara çakıştırılarak, çeşitli indekslerden sağlamaları yapılan ilk 100 küresel şehir harita üzerine işaretlendi ve her bir noktaya bir küp tayin ettik. Bu yöntem ile 50, 100 veya 150 sene sonra bu küresel şehirlerin dijital görüntüsü elde ettik” diye konuştu. Varinlioğlu, MONAD adlı projede de kentsel yaşamın ihtiyaçlarına göre şehrin kendini en verimli şekilde organize etmesini konu aldıklarını söyledi.