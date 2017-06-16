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16 Haziran 2017 11:04

İzmir’den Londra’ya mimari tasarım

İzmir Ekonomi Üniversiteli genç mimarlar, tweetler üzerinden yola çıkarak yaptıkları kent tasarımını İngiltere’de sergileyecek.

İzmir’den Londra’ya mimari tasarım

16 Haziran 2017 11:04

Londra’da Westminster Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Bir anda ortaya çıkan” (pop up city) temalı tasarım festivalinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri İzmir’i temsil edecek.


İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu danışmanlığında öğrenciler, Londra’da en çok ve en az tweet atılan ve bir anda ortaya çıkıp kaybolma teması üzerinden hazırladıkları kent tasarımıyla festivalde yer alacak. Öğrenciler Mert Sartık, Elfin Ulupınar, Furkan Üğütmen, Erman Eskiköy, Seyit Koyuncu, Murat Kumbaracı, Berfin Özel, Çağla Balaban, Gözde Damla Turhan, Sadık Aksu ve Argun Tanrıverdi’den oluşan Eco-Fab ekibi tarafından oluşturulan tasarım, 2-9 Temmuz tarihleri arasında Westminster Üniversitesi FabFest etkinliğinde sergilenecek.


Etkinlik hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Varinlioğlu, öğrencilerin tasarımlarını bir anda ortaya çıkan ve aynı hızla da yok alan popülerite üzerine kurduğunu belirterek, “Festivalde son teknolojiler kullanılarak, şehir tasarımları oluşturuluyor. Biz de Londra’da en çok tweet atılan yerlerin datalarını toplayarak 3 boyutlu bir tasarım oluşturduk. Londra’daki tweet atılan bölgelerin bilgilerini değerlendirdik. En yüksek oranda tweet atılan yerle en az atılan bölgeler arasındaki ilişki bize ilham verdi. İnişli çıkışlı mimari bir form oluşturduk. Festival kuralı olarak da bunu 2,5 metreye 3 metrelik kartondan yapıya dönüştürdük. Tasarımımız da Londra’da boyutlandırılarak sergilenecek. Öğrencilerimiz tasarımlarıyla, standartlaşma ve aynılaşmaya karşı duruş da gösterecek” dedi.




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