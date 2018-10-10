İzmir'den Portekiz'e eğitim hattı

Yaşar Üniversitesi ile Portekiz Camoes Enstitüsü arasında imzalanan akademik işbirliği protokolü kapsamında, üç öğrenci, burslu olarak Portekiz'e gidip hem dil öğrenme hem de Portekiz kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Geçtiğimiz yıl Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Portekiz'in İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı'nın ev sahipliğinde Portekiz'in Türkiye Büyükelçisi Paula Leal da Silva ile beraberindeki heyeti ağırlayan Yaşar Üniversitesi, iki ülke arasındaki eğitim alanındaki işbirliğine de katkı sağlamaya devam ediyor. Dünyada konuşulan en yaygın beşinci dil olan ve 2050 yılına kadar da 400 milyondan fazla insanın konuşacağı tahmin edilen Portekizceyi 8 yıldır öğrencilerine seçmeli ders olarak sunan üniversite, iki ülke yetkililerinin desteği ile eğitimde uluslararası bir ortaklık anlaşmasını hayata geçirdi. Yabancı Diller Yüksek Okulunda Portekizce eğitmeni Paula Fiadeiro, bugüne kadar konserlerden sergilere kadar Portekiz'i ve Portekizceyi tanıtmak için birçok etkinlik düzenlediklerini hatırlatarak iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini daha da artırmak için bu akademik işbirliği protokolünün imzalandığını söyledi.

Portekizceyi öğrenme fırsatı

Paula Fiadeiro, “Bu protokolle birlikte, Yaşar Üniversitesinde Portekizce eğitimi alan ve başarı gösteren öğrenciler, Camoes Enstitüsünün bursuyla Portekiz'deki üniversitelerde veya o kurum tarafından tanınan kurumlarda eğitim alma şansı yakaladı. 3 öğrencimiz şimdiden Portekiz'e gitme ve orada Portekizce okuma fırsatı buldu. Camoes, her yıl, bir yaz kursu için iki burs veya bir yıllık ders için bir burs veriyor. Yıllık burs iki yarıyıla ayrılarak iki öğrenci tarafından da paylaşılabiliyor. Bu işbirliği, bir dönem önceki Büyükelçi Jorge Cabral ve şimdiki Büyükelçi Paula Leal da Silva, Kültür Ataşesi Mario Tiago Paixao ve Portekiz'in İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı'nın destekleriyle hayata geçirildi” dedi.

Öğrencilerinin bu deneyimden nasıl zevk aldıklarına, dillerini ve kültürel becerilerini nasıl geliştirdiklerini tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Fiadeiro, ”Bazı seçim kriterlerine göre seçilen bu öğrenciler, benim için Türkiye'de Portekiz dil ve kültürünü tanıtmanın en iyi temsilcilerini oluşturuyorlar ve Portekiz'i tanıtmama yardım etmeleri için onlara güvenebileceğimi biliyorum. İki ülke arasında son dönemde artan ekonomik, turistik, kültürel ve eğitim işbirliklerinin çoğalmasını diliyorum ve bu imkanı tanıyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aldıkları eğitimi ve deneyimlerini paylaştılar

Endüstriyel Tasarım Bölümünü bitirdiği yıl Coimbra Üniversitesinde 1 yıl boyunca Portekizce dersleri alma fırsatı bulan Hazal Özçelikler, “İki yıl boyunca okulumda seçmeli olarak Portekizce dersi aldım. Sevgili Hocam Fiadeiro, Üniversitemizin Portekiz Hükümetiyle yaptığı protokolden bahsetti ve 1 yıllık bir eğitim almak isteyip istemediğimi sorduğunda ben de hep hayalini kurduğum hem yurt dışında yaşama hem eğitim alma hem de yeni bir dil ve kültür öğrenme fırsatını bir arada sunan bu teklifi kabul ettim. Dünyanın dört bir yanından yeni insanlarla, kültürlerle ve dillerle tanıştım. Ve ne kadar çok ülkenin bu dili kullandığını gördükçe iyi ki bu dili öğreniyorum, dedim” şeklinde konuştu.

Turizm Rehberliği Bölümünden bu yıl mezun olan Cansu Ece Kahraman da yaz döneminde gittiği Portekiz'de çok güzel deneyimler elde ettiğini dile getirdi. Kahraman, “Bölümüm gereği İngilizcenin dışında Rusça ve Portekizce seçmeli dersleri aldım. Benim için harika bir deneyim ve eğitim alma fırsatı oldu. Portekiz, dil öğrenmenin yanı sıra eşsiz kültürünü ve insanlarının aynı bizim ülkemizde olduğu gibi misafirperverliğini, sıcaklığını alabildiğim, yaşayabildiğim bir yerdi. Yoğun bir eğitim dönemi geçirdik, yüksek lisans için de Portekiz'i düşünüyorum” dedi.

Müzik Bölümünde klasik gitar eğitimi alan Beste Kanter ise Portekiz'in müzik açısından çok zengin bir coğrafya olduğunu hatırlatarak, “Benim için dil eğitimi almanın yanı sıra oranın müzik kültürünü de yakından tanıma fırsatı oldu. Müzisyenlerle tanıştım, köylerde onların müziklerini dinleme fırsatı buldum. Daha önce birçok Avrupa ülkesini gezdim, Portekiz, en az diğer Avrupa ülkeleri kadar görülmeye değer bir ülke. İnsanları en sıcak ve sevecen, size yardımcı olan ülke” diyerek deneyimlerini anlattı.

Herkes için Portekizce kursu

Portekizce eğitmeni Fiadeiro, Portekizceyi yalnızca üniversitedeki öğrenciler için değil, eğitim almak isteyen diğer insanlara da öğretmeyi amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde bir kurs programı düzenlediklerini ifade etti. Fiadeiro, “Başlangıç seviyesinde gerçekleşecek Portekizce kursu, temel düzeyde Portekizce dil eğitimine başlamayı planlayan öğrencilere yönelik olacak. Program, önümüzdeki 20 Ekim günü başlayacak ve 18 hafta, toplam 72 saatten oluşacak” dedi.