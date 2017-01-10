Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 09:31

İzmir’den Şırnak’a dostluk eli

İzmir’den Şırnak’a dostluk eli

10 Ocak 2017 09:31

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şubesi, İzmir ile Şırnak arasında dostluk ve dayanışma köprüsü kurdu. Sendika Başkanı Özgür Yıldırım ve yönetimi, Şırnak Sağlık Sen Şubesi yöneticilerinin desteğiyle ilde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine bot, hırka ve bere hediye etti.
Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube yönetimi İzmir ile Şırnak arasında Dostluk ve Dayanışma Köprüsü kurdu. İzmir’de sendika üyesi kadınlar ve üye eşlerinin hazırladığı bere ve hırkalar ile 400 kışlık bot, sendika yönetimi tarafından Şırnak’a götürüldü. Kara kışın hakim olduğu Şırnak’taki Sağlık Sen Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş’ın desteğiyle İzmir’den getirilen hırka, bere ve botlar, ihtiyaç sahibi çocuklara verildi. Sendika Başkanı Özgür Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Mehmet Paytar, Şırnak ili, köyleri ve ilçelerinde yardım seferberliğine bizzat katıldı.
İzmir ve Şırnak arasında bir gönül köprüsü kurduklarını anlatan Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için sendikamız olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin hangi ilinde yardıma, desteğe ihtiyacı olan bir ilimiz varsa yardım eli uzatmaya hazırız. Bunun ilk örneğini Şırnak’ta hayata geçirdik. Şırnak’ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına elimizden geldiğinde giysi ve bot yardımı gerçekleştirdik. Bize destek olan Şırnak Şubemize ve güler yüzlü bölge halkına teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Yıldırım, İzmir Valiliği’nen Şırnak il, ilçe ve köylerinde yardıma ihtiyaç olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Yardım Kampanyası başlatmak için başvuruda bulunacaklarını söyledi. Yıldırım, yardım kampanyasına izin çıkması halinde Şırnak Bölge Yatılı Okulu’nda ihtiyaç sahibi çocuklara ve bölgede şehit düşen asker, polis ve korucuların yakınlarına yardımda bulunmayı planladıklarını söyledi. Yıldırım, ’Bu süreçte bize destek olan Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş ve Değerli Başkanımız Murat Sevinç’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim’ diye konuştu.

Yardım hedefine ulaştı
Sağlık Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş ise, "Memlekette soğukta yalın ayak dolaşan çocuklarımız var. İzmir Sağlık Sen Şubesi çok güzel bir çalışma yaptı. Allah razı olsun onlardan. Bu karda bu kışta hedefine çalışan bir çalışma oldu. Yardım kampanyası düzenlenirse çok iyi olur. Yaptıkları çalışma bölgede sevinçle karşılaştı. Özgür Başkanımızın yaptığı çalışma ilham kaynağı oldu. Yaptığımız yardım hedef kitleye ulaştı" diye konuştu.

Kardeş şube oldular
Öte yandan İzmir ve Şırnak şubeleri arasında kardeş şube protokolü de imzalandı. Başkan Yıldırım, "Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. İnsanlığa ve geleceğimiz olan çocuklara bir nebze faydamız olursa ne mutlu bize. Dün olduğu gibi bugün de birliğin, beraberliğin ve kardeşliğimizin daim olduğu bir Türkiye umuduyla yola çıktık. Umudun bittiği yerde her şey biter düşüncesine inanıyoruz. Bizler kardeş şube olarak Şırnak’a her türlü yanındayız. Kardeşliğimizin tüm ülkeye örnek olmasını diliyorum" dedi. Başkan Yardımcısı Paytar ise, "Şırnak ve Cizre’deki kardeşlerimize sonuna kadar her türlü desteği Özgür Başkanım ve yönetim kurulu olarak inşallah sağlayacağız" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç