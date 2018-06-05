İzmir’e 10 milyar dolarlık yatırım sözü

İnciraltı Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karabulut, “Türkiye’nin en güzel yeri olan İnciraltı’nın çevreci ve doğru bir şekilde planlanması ile şehrimize doğrudan 10 milyar dolarlık yabancı sermaye geleceğine inanıyoruz. Yeter ki elimizdeki mücevherin; İzmir’in, İnciraltı’nın gücüne, güzelliğine, var olan kapasitesine inanalım, görelim ve herkes bu yönde odaklanarak katkı koysun. Türkiye’nin mücevheri İzmir’dir, İzmir’in mücevheri de İnciraltı’dır. Dernek olarak bizler söz veriyoruz, var gücümüzle çalışacağız” dedi.

2018 yılının global anlamda çalkantılı bir yıl olduğunu hatırlatan Karabulut, “Yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyulduğu bu dönemde; iki kez EXPO’da aday olmuş ve tüm Dünyanın tanıyıp hayran kaldığı, altında dünyaca ünlü Agamemnon kaplıcalarının bulunduğu, önü deniz ile orman olan, havalimanına 22 km uzaklıkta, şehrin içerisinde, Kent Ormanı’nın karşısı 5 milyon metrekare İnciraltı; ekonomik olarak bugün var olan güzelliği ve değeri ile kamuya faydasız beklemektedir” diye konuştu.

“İnciraltı büyük bir fırsattır”

Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı, Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun desteği ile başlayan planlama sürecinin bitmesi ile İzmir’de ekonomik devrim yaşanacağını vurgulayan Karabulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizdeki genç işsizliğin düşürülmesi için İnciraltı büyük bir fırsattır. İzmir İnciraltı’nın sağlık turizmi odaklı planlanması ile turizmde ve nitelikli turist sayısında sıçrama yaşayacaktır. 40 yılı aşkın süredir devam eden planlama sorunu, bizlerin ve şehrimizin yıllarını heba etmiştir. Ancak bugün İnciraltı’nın biran evvel planlanması için şehrimizde ve Ankara’da çözüm için irade vardır.”

“Yabancıların ilgisi büyük”

Son aylarda İnciraltı’nın yerli ve yabancı yatırımcının yakın markajında olduğuna dikkat çeken Karabulut, “Bölgemize gelen yatırımcılar İzmir’e ve İnciraltı’na hayran kalmaktadır. Ancak imar planı olmadığı için geri dönüyorlar. Tüm hazırlıkları tamamlanan İzmir Körfez Geçişi’nin, ihalesinin yapılıp kazma vurulması ile şehrimiz mega bir yatırımı kazanmış olacaktır. İzmir Körfez Geçişi iki yakayı birbirine bağlayarak 70 dakika süren yolu 6 dakikaya indirecek ve mühendislik harikası bir proje olacaktır. Çevre yönünden bakıldığında, İzmir Körfez Geçişi egzoz emisyonunu da azaltırken, şehrin yeni sembolü olacak, İnciraltı’nın planlanması ile İzmir’e Kent Ormanı’nın 2-3 kat büyüklüğünde yeni yeşil alanlar kazandırılacaktır. İnciraltı’nın sağlık turizmi odaklı planlanması ve İzmir Körfez Geçişi’nin temelinin atılması ile şehrimiz, nitelikli yatırımcı akınına uğrayacaktır” şeklinde konuştu.

“İnciraltı İzmir’in yeni başarı hikayesi olacak”

Karabulut, İnciraltı toprak sahipleri ve 4 nesildir bu bölgede yaşayan İzmirliler olarak söz verdiklerini vurgulayarak, “İzmir’in mücevheri İnciraltı’nın planlaması bir an evvel tamamlansın, var gücümüzle çabalayıp, şehrimiz ekonomisine katkı koymak ve genç işsizliği azaltmak için yılmadan mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Türkiye’yi gururlandıran Ege Serbest Bölgesi gibi, İzmir’in ikinci başarı hikayesi de İnciraltı’nda yazılabilir. Tüm İzmirli hemşerilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve odalarımızın; bugün bu sürece yüksek sesle katkı koyarak, İzmir’in mücevheri olan İnciraltı’nın doğru bir planlama ile şehrimizin ekonomisine kazandırılması için çaba sarf etmesi, bu şehrin geleceğine en büyük destekleri olacaktır” dedi.