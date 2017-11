İzmir’e 150 yatak kapasiteli yeni hastane

Çiğli ilçesinde, Can Sağlık Grubu bünyesinde iki yıl önce temeli atılan İzmir Özel Can Hastanesi için tanıtım toplantısı düzenlendi. 150 yatak kapasiteli ve 350 kişinin istihdam edildiği; ayrıca 6 ameliyathanesi bulunan hastanenin tanıtımında konuşan yönetim kurulu başkanı Op.Dr. Muzaffer Keskiner, 2 yıl önce büyük bir heyecanla hastanenin temelini attıklarını söyledi.

Şuan 75 yatak kapasitesi aktif

"Çok büyük engeller ve zorluklarla karşılaşacağımızı söyleyen dostlarımıza, başarıya olan inancımızın ve umutlarımızın daha büyük olduğunu ifade etmiştik" diyen Muzaffer Keskiner, "Bugün, gerekli tüm izin ve yetki belgelerini almış olarak, bu güzel eseri, hastanemizin kurtuluşun şehri, güzel İzmir’imize kazandırmış olmanın gurur ve coşkusunu sizlerle paylaşıyor olmaktan mutluyuz. ‘Bir sağlık merkezi değil, sağlığın yeni merkezi’ olarak hastanemiz; 6 ameliyathanesi, 38’i yeni doğan ve erişkin yoğun bakım olmak üzere başlangıçta 75, ilerleyen dönemde 150 yatak kapasitesi ve 350 çalışanıyla bölgenin önemli sağlık sorunlarına çözüm odağı olmak üzere çalışmalarına başlamıştır. Hastane olarak başlangıçta Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Ortopedi, Üroloji, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Beyin Cerrahi, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Acil Servis, Biyokimya kliniklerinde 2’si profesör olmak üzere alanlarında uzman ve her biri mesleki yaşamlarında binlerce hastaya şifa olmuş hekim kadromuzla bir genel hastane olarak çalışmaya başlıyoruz” dedi.

Son sistem cihazlarla donatıldı

Keskiner, "Güvenilir olmak, sevgi ve saygıyla yaklaşım, tıbbi ve toplumsal etik değerlere bağlı kalmak, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde, bilim ve teknolojideki yenilikleri çok yakından izleyen bir anlayışla çalışmaktan asla taviz vermeyeceğimiz temel değerlerimizdir. Hiçbir özel ya da kamusal kuruluşunu, diğer meslektaşlarımızı rekabet unsuru olarak görmüyor; aksine onları İzmir için, ülkemiz için daha güzel ve büyük işleri birlikte oluşturabileceğimizi paydaşlarımız olarak düşünüyoruz. 2002 yılında iki yoğun bakım ünitesi ve 35 yatak kapasitesiyle faaliyete başlayan Özel Salihli Can Hastanesi, ’Sağlıkta en iyiye, daima ileriye’ ilkesiyle hareket ederek 2008 yılında TÜV-CERT Kalite Belgesini almıştır. 2016 yılında bölgenin ilk ve tek en üst seviye Erişkin ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin yanında 127 yatak kapasitesiyle bölgede referans hastane olarak bilinirlik saygınlığına erişmiştir. Bununla birlikte bölgedeki sağlık alanında daha etkin bir rol üstlenme hedefiyle, son olarak yapımı tamamlanarak sizlerin de katılımıyla hizmete açılan İzmir Özel Can Hastanesi ile birlikte Can Sağlık Grubuna dönüşmenin heyecan ve sevincini yaşamaktayız. Ruhsal, tıbbi ve sosyal sağlığımızın derecesi; bir başka deyişle bütüncül iyilik hali, sağlıklı bir bireyi temsil eder. Bu bakımdan hizmetlerimizin yanında önleyici hizmetlere de büyük pay ayırmaktayız" şeklinde konuştu.

Keskiner’in açıklamaları sırasında ayrıca, yönetim kurulu üyesi Op. Dr. Yener Bakan, icra kurulu başkanı Umut Can Keskiner, icra kurulu başkan yardımcısı Mehmet Yıldırım, tıbbi direktör Turgay Kefeli, kurumsal pazarlama direktörü Özlem Sipahioğlu da hazır bulundu.