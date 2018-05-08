İzmir’e 16 milyar liralık yatırım

Başkan Kocaoğlu, 2018 yılı tamamlandığında gerçekleştirdikleri yatırım tutarının 16 milyar lirayı bulacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın gençleşen yüzlerinden oluşan yeni yönetimlerini makamında ağırladı.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Yusuf Öztürk ve Meclis Başkanı Nuri Durak önderliğindeki DTO yöneticilerinden sonra EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Ender Yorgancılar ve Meclis Başkanı Salih Esen önderliğindeki sanayicileri ağırlayan Başkan Kocaoğlu, kent gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

“Akıl akıldan üstündür”

İzmir’in son 14 yılda yakaladığı ivmeyi, odaların iş birliğiyle daha da yükseğe taşıyacaklarına inandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı, şöyle devam etti: “İzmir olarak 80 vilayetin arasından geleceğe daha güvenle bakıyoruz. 14 sene evvel başlattığımız yatırım hamlesiyle kentimiz artık bambaşka bir konumda. 14 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırım miktarı, merkezi hükümetin yaptığı yatırımlardan daha fazla. 2018 yılı tamamlandığında ise yatırım tutarımız 16 milyar lira olacak. Bu rakamın içerisinde alt yapıdan ulaşıma, kentsel dönüşümden fuara kadar sadece yatırım var.”

İş dünyasının yoğun katılımda bulunduğu İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu çalışmalarına da değinen Başkan Kocoğlu, bu modelin Türkiye’de başka bir örneği olmadığına dikkat çekerek, “Bizde hiçbir zaman ’ben yaptım, oldu’ mantığı geçerli değildir. Akıl akıldan her zaman üstündür” şeklinde konuştu.