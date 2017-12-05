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05 Aralık 2017 10:24

İzmir’e 30-0’lık galibiyetle döndüler

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol takımı “Amiraller” ÜNİLİG 1.

İzmir’e 30-0’lık galibiyetle döndüler

05 Aralık 2017 10:24

Lig A Grubu ilk maçında, deplasmanda karşılaştığı Selçuk Üniversitesi’ni 30-0 yendi.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ÜNİLİG Korumalı Futbol 1. Lig A Grubunda mücadele eden ve sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Yaşar Üniversitesi takımı, Konya Saraçoğlu Spor Tesislerinde Selçuk Üniversitesi takımı ile karşılaştı. Amiraller, ilk devresi 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısındaki iyi oyunuyla rakibini 30-0 mağlup etmeyi başardı. Antrenör Bora İnan, birçok yeni oyuncuyla sezona başladıklarını, ancak sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmek istediklerini söyledi. Bu sonuçla liderliği alan Yaşar Üniversitesi, ikinci maçında 17 Aralık Pazar günü Akdeniz Üniversitesi’ni ağırlayacak.


Yaşar Üniversitesi takımı, ÜNİLİG Korumalı Futbol 1. Ligi A Grubunda Uludağ Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile eşleşti. Yapılacak müsabakalar sonucunda, 5 grupta birinciler ve en iyi 3 ikinci bir üst tura yükselerek Süper Lig mücadelesi verecek.




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