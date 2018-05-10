İzmir’e 3’ü altın 8 madalya ile döndüler

Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları’na damga vurdu. Yaşarlı sporcular, bir üniversiteler rekoru kırıp üçü altın toplam sekiz madalya kazanarak İzmir’in gururu oldu.

Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu olan ve çeşitli branşlarda 5 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği 15. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları’nda, Yaşar Üniversitesi sporcuları, yüzme ve atletizmde madalyaları topladı. Üniversiteler Yüzme Şampiyonas’ında, milli yüzücü Berk Özkul, 50 metre ve 100 metre kelebekte altın, 50 metre sırtta gümüş, 100 metre sırtta da bronz madalyanın sahibi oldu. Geçen yıl 50 metre kelebekte 24.79’luk derecesi ile Üniversiteler Rekoru kırarak altın madalya kazanan Berk Özkul, bu yıl bir rekor daha kırdı. Özkul, 100 metre kelebekte 55.74’lük derecesiyle Üniversiteler Rekoru kırdı. Milli yüzücü Tunçay Ceritoğlu da 200 metre karışık ve 200 metre sırt stillerinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Yaşar Üniversitesi erkek yüzme takımı, 57 üniversitenin katıldığı şampiyonayı genel sıralamada 5. olarak tamamladı.

Atletizmde iki madalya geldi

Yaşar Üniversitesi öğrencileri milli sporcular Berfe Sancak ve Elif Taş da yarışmalardan madalya ile döndü. Önceki yıl ve geçen yıl gülle atmada gümüş madalyayı kazanan Elif Taş, bu kez altın madalyaya uzandı. Türkiye rekortmeni milli sporcu Berfe Sancak ise yaşadığı sakatlığa rağmen 200 metrede bronz madalyanın sahibi oldu.

Yaşar Üniversiteli sporcular, bu sonuçlarla, finallerden üç altın, üç gümüş, iki de bronz madalya ile döndü.