İzmir’e 8,5 milyarlık dev bütçe

Önceki yıla göre yüzde 10 oranında büyüyen Büyükşehir bütçesinin yüzde 42’sinden fazlası yatırımlara ayrıldı. Meclis’teki üç günlük maratonun ardından kabul edilen İZSU ve ESHOT bütçeleriyle birlikte İzmir’in yerel yönetiminin 2018 yılında kent için yapacağı harcamaların toplamı 8,5 milyar TL olarak resmiyet kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Bütçesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edildi. 5 milyar 450 milyon TL’lik bütçenin yüzde 42’sinden fazlasını oluşturan 2 milyar 310 milyon TL’lik bölümü yatırımlara ayrıldı. Böylece Meclis’te üç gün süren bütçe maratonu da sona ermiş oldu. Pazartesi günü İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2 milyar 176 milyon 209 bin, Salı günü ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 875 milyon 697 bin TL’lik bütçeleri kabul edilmişti. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin Meclis’ten geçmesiyle birlikte İzmir’in yerel yönetiminin toplam 8,5 milyar TL büyüklüğünde bir gider bütçesini kent için kullanması kabul edildi.

"Borç kapasitemizin yüzde 30’unu kullanıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi üzerinde grup sözcülerinin değerlendirmelerinin ardından konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, belediyenin borçlanma kapasitesinin sadece yüzde 30’unu kullandığını belirterek, "Biz bu kenti ve belediyeyi iflas etmemek üzere, acze düşmemek üzere yönetiyoruz" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 20 milyar liralık gelir bütçesinin İzmir’inkinden 3,5 kat büyük olmasına karşın, 3.8 milyar TL ile 10 kat daha fazla borçlandığına dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasilerde 5 yılda bir belediye başkanları sandığa gider, halk geçmiş 5 yılı değerlendirir. 2009’da 2004-2009 dönemini değerlendirdi. 2014’te 2009-2014 dönemini değerlendirdi. 2019’da da geçmiş beş yılı değerlendirecektir. Kimin başarılı olduğuna, kimin başarısız olduğuna halk karar verecektir. Bizde demokrasi var. Bizde ’istifa et kardeşim’ diyen genel başkan yok. ’İstifa et kardeşim’ deyince istifa edecek belediye başkanı da yok."

"Katı Atık Tesisi’ni engelleyenlere madalya takacaklar"

Evsel atıkların geri dönüşümü için kurmayı hedefledikleri tesisin yıllardır engellendiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Projenin yapılamamasının müsebbibi, yer konusunda defalarca problem çıkaran merkezi yönetimdir. Eğer bu tesisi yapamazsam yaptırmayanlara, onu engelleyenlere madalya vereceğiz. Zaten İzmirli madalyayı veriyor. 2019’da bir madalya daha vereceğiz. Biz kendi gücümüzle 1 milyar 200 milyon liraya uçan yolu yapıyoruz. Merkezi yönetimin bu kadar zamandır yaptığı toplam yolun maliyeti bizim yaptığımız iki yol kadar yok" diye konuştu.

Başkan Aziz Kocaoğlu, belediye mallarını satmama konusunda ısrarlı olduklarını, ancak yatırımlar için kamulaştırma yaptıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Başbakan gidiyor, başka bir kentte konuşurken ’okul yapacağım İzmir Büyükşehir Belediyesi arsa vermiyor’ diye bir açıklama yapıyor. Kardeşim Karayolları’nın arazisini, Tekel’in bütün gayrimenkullerini satan sensin. Şimdi İzmir’in okul yerinden bahsediyorsun."

"Patlak bir lastik bile vermediler"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, muhalefet grubunun eleştirilerini yanıtlarken kapatılan İl Özel İdaresi’nin mallarının haksız dağıtımı konusuna da değinerek şöyle devam etti:

"İnsan Özel İdare’nin 4,5 milyar liralık varlığından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bir tane hurda araç verir. Tapudan vazgeçtim, bir tane patlak lastik verir. Ben at cambazı değilim. Ben belediye başkanlığı yapıyorum. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne para vermektedir. 3 milyar lira civarında. İlan olunur. Yasal olarak her belediyenin aldığı para bu. AKP’li Meclis üyelerine de duyurulur. Gidin ne yapın yapın, bu parayı da göndermesinler. Zaten bu paranın dışında da bir proje yapmadınız bu kente.."

Grup temsilcilerinin lehte ve aleyhte yaptığı konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Ulaşım ve çevre yatırımları hız kesmiyor

Önceki yıla göre yüzde 10 oranında büyüyen bütçeden aslan payını kentsel altyapı, ulaşım ve çevre yatırımları aldı. 2018 bütçesinin yüzde 22’si kent genelinde ulaşımı kolaylaştıracak Homeros Bulvarı-Otogar bağlantı yolu, karayolu üst-alt geçitleri, bisiklet yolları, yeni imar yolları gibi yatırımları içeren kentsel altyapıya ayrıldı. Büyük bölümünü raylı sistem projelerinin oluşturduğu ulaşım yatırımları ise bütçenin 19’unu, çevre yatırımları yüzde 15’ini, sosyal dayanışma ve sağlık yatırımları ise yüzde 11’ini aldı.

2018 yılının başlıca yatırımları arasında; ulaşım yollarına asfalt kaplaması, bakım ve tadilat yapılması, tramvay hatları yapımı ve araç alımı, İzmir Hafif Raylı sistem Projesi 5. aşaması kapsamında Üçyol-Buca metrosunun yapımı,sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi, Homeros Bulvarı-Otogar bağlantı yolu, karayollarında üst ve alt geçit çalışmaları, İzmir Hafif Raylı Sistem Projesi Halkapınar Yeraltı Depo Alanı yapımı, İzmir Tarih Projesi kapsamında Konak-Kemeraltı Çevresi yenileme alanı proje ve uygulamaları, kıyı düzenlemeleri,İzmir Opera Binası, mezarlıkların ve yeni gömü alanlarının düzenlenmesi, yeni rekreasyon alanları yapılması,Süt Kuzusu Projesi, Kemeraltı bölgesi altyapı ve üst yapı ortak çalışması, otopark yapılması bulunuyor.