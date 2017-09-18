İzmir’e AB övgüsü

Avrupalı belediyeleri daha sürdürülebilir ulaşım tedbirlerini uygulamaya ve geliştirmeye teşvik etmek ve toplumu otomobile alternatif taşıma yöntemlerini kullanmaya yönlendirmek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri İzmir’de, “Sürdürülebilir Ulaşım Sempozyumu”yla başladı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen sempozyuma, ulaşım alanında uzman önemli isimlerin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ayşem Özzambak, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Tanrıöver ile Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Güney de katılarak kentin geleceğine yönelik katkılarını paylaştı.

Türkiye’nin parlayan yıldızı İzmir

Sempozyumun açılışında konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Türkiye’den organizasyona katılan tek kent olan İzmir’i bu alandaki çalışmaları nedeniyle örnek gösterdiklerini söyledi ve şunları kaydetti:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarını, Avrupa Hareketlilik Haftası’na son yıllardaki düzenli katılımları nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Sürdürülebilir kentsel ulaşımı hayata geçirmek için çaba harcadığınızı biliyoruz. AB Delegasyonu, sürdürülebilir kentsel ulaşımı hazırlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu çabalarını desteklemektedir. Bu amaçla Dünya Bankası ile bir anlaşma imzalamakta ve bu anlaşma altında İzmir için sürdürülebilir kentsel ulaşımın temellerinin atılmasına yönelik mali ve uzmanlık desteği vermekteyiz. İzmir Türkiye’nin adeta parlayan bir yıldızı ve bu şehirde birbirinden güzel insanlar yaşıyor. Bu senenin sloganının anlamı şu; ‘Paylaşmak sizi ileriye götürür’. Paylaşımlı hareketlilik hem sosyalleşmeyi sağlar hem de eğlencelidir. Tüm İzmirlileri bol hareketli aktivitelere davet ediyorum.”

518 ton karbon salımı azaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ise geçtiğimiz yıllarda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Plevne Caddesi’ni taşıt trafiğine kapatıp ‘Otomobilsiz Kent’ aktiviteleri gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Ama bu sene sadece bir bölgeyi trafiğe kapatmanın yeterli olamayacağını düşündük ve Avrupa’nın bu durumu nasıl ele aldığını, bu haftaya hangi boyutta baktığını inceleyerek bu bağlamda bazı etkinlikler düzenledik" dedi. Bu etkinliği Türkiye’de İzmir’den başka sahiplenen bir büyükşehir belediyesi olmadığına da dikkat çeken Gökçe sözlerini şöyle sürdürdü:

" İzmir’de Türkiye’ye öncü, örnek işler yapılıyor. Bunun genel çerçevesini de karbon salımını azaltmak ana fikri üzerine kuruyoruz. Karayollarında karbon salımını azaltmak amacıyla, ülkemizin toplu taşımadaki ilk elektrikli otobüs filosunu oluşturduk. İlk 20 otobüsümüz geldi ve bu otobüs filosunun 400 adete kadar büyütülmesi hedefleniyor. Elektrikli otobüsler, geldiği günden bu yana 1 milyon 154 bin yolcu taşımış durumda. Bu şu anlama gelmekte: 193 bin 464 litre akaryakıt tüketiminin önüne geçildi ve 518 ton karbon salımı azaldı.”

Adım adım hedefe

Toplu taşımı özendiren ve bireysel ulaşıma özendirme adına da yeni politikalar geliştirdiklerini de ifade eden Dr. Gökçe, “Kent merkezlerinin genellikle yaya ve bisiklet ulaşımına yönelmesini öncelik alan bir seçimimiz var. Ulaşımda korbon salımını azaltmaya yönelik çalışmaların en başında raylı sisteme ağırlık vermek geliyor. Deniz ulaşımında da 15 karbon kompozit yolcu ve 3 arabalı gemimiz de İzmir Körfezi’yle buluştu. Bu gemiler hem ekonomik hem de çevreci araçlar. Bisikletli ve yaya süreçleri açısından da yoğun süren yapım çalışmalarımız var. Önümüzdeki yıllarda körfezi bütünleyen kesintisiz bisiklet yollarıyla da İzmirliler, bisikletleriyle rahatlıkla diledikleri noktaya ulaşacak. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020’ye kadar taahhüt ettiği ’yüzde 20 karbon salımını azaltma’ sözünü adım adım yerine getiriyor” şeklinde konuştu.