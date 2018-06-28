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28 Haziran 2018 12:04

İzmir’e “çevreci havuz” geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemer İZBAN istasyonunun yanındaki 5 bin metrekarelik alana, tam olimpik yüzme havuzu inşa edecek.

İzmir’e “çevreci havuz” geliyor

28 Haziran 2018 12:04

Sualtı ragbisi ve sutopu maçlarına da ev sahipliği yapacak tesisin çatısına güneş panelleri yerleştirilecek; kullanılan atık su arıtılarak yeniden kullanılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemer İZBAN istasyonu ve otobüs aktarma merkezi ile Mustafa Kemal Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi arasındaki 5 bin metrekarelik alana Türkiye’nin en modern, her yaştan İzmirlinin yararlanabileceği tam olimpik yüzme havuzunu kazandıracak. Önümüzdeki aylarda tesisin yapım ihalesine çıkılması planlanıyor.


Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanındaki havuzun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandıracağı üçüncü yüzme havuzu hem bu sporla uğraşan çocukların ve gençlerin tesis ihtiyacını karşılayacak hem de yüzme öğrenmek isteyenlerin aktif şekilde kullanacağı yeni bir cazibe merkezi olacak. olimpik ölçülerdeki tesiste 25 metre eninde ve 50 metre boyunda kapalı havuzun yanı sıra, 10 metre yüksekliğinde atlama kulesi, 4 adet spor salonu, 1 adet seminer salonu, sporcularla birlikte halkın da kullanımına açık olarak spor salonu, dans salonu, pilates salonu, basın odası ve merkezi çepeçevre saran koşu parkuru yer alacak. Tesisin içinde kafeterya ve servis birimleri hizmet verirken, yarışmalardaki doping kontrolleri için bir de laboratuvar bulunacak.



Güneş panelleri ve arıtma


Merkez, engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak özel olarak tasarlanıyor. İhtiyacı olan elektrik enerjisinin bir bölümünü çatısına yerleştirilecek olan güneş enerjisi panelleri ile sağlayacak. Ayrıca merkezde kullanılan gri su (atık su) toplanıp arıtılarak tekrar kullanılabilecek.


Zemin kat tamamıyla sporculara ayrılacak. Burada 25 metre eninde 50 metre boyunda ve 5 metre derinlikte olimpik havuzla birlikte 10 metre yüksekliğinde atlama kulesi, sporcu girişi ve fuayesi, soyunma-giyinme odaları, gözlemci odası, hakem ve antrenör odaları, ilk yardım odası ile laboratuvar bulunacak. 1. kat seyircilere ait olacak. Burada 750 kişi kapasiteli tribün, seyirci girişi ve fuayesi, danışma-güvenlik, kafeterya ve servis birimleri bulunacak. 2. katta hem sporcuların hem de halkın kullanımına açık olarak fitness salonu, dans salonu, pilates salonu, soyunma-giyinme odaları, vip odası, basın odaları, koşu parkuru yer alacak. 3. kat spor mekanları, seminer salonu, dinlenme alanları, eğitmen odası ve yönetim odası ile eğitim çalışmalarına ayrılacak. 1. bodrum kat otopark alanı olarak kullanılırken, 2. bodrum katta havuzun teknik alanları ve depolar bulunacak.




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