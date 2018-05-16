İzmir’e gururlandıran başarı

Uluslararası MEB Robot Yarışmasından gururlandıran başarı ile döndü.

Mavi Teknik Eğitim Kurumları Robot Kulübü 1. Grup öğrencileri, 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasından başarı ile döndüler. 12 yabancı ülke ile Türkiye’deki üniversite ve liselerinden 4 bin 77 kişinin 3 bin 66 robot ve proje ile katıldığı yarışmada; Mavi Teknik öğrencileri serbest kategoride 10., temalı kategoride 18., çizgi izleyen kategorisinde 65. oldular.

Mavi Teknik Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Asil, bu büyük başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getirerek, “Okulumuzun henüz ikinci yılında iken, ilk kez katıldığı bu yarışmada elde ettiği başarılı sonuç, önümüzdeki yıllarda daha üst düzey sonuçlar alınacağının habercisidir. Bu başarı okulumuza inanan, güvenen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizindir” ifadelerini kullandı.