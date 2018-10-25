İzmir'e mevsimin ilk karı düştü

İzmir'de, meteorolojinin uyarılarının ardından mevsimin ilk karı Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a düşerken, yağan karla birlikte bölge beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e 'soğuk hava' uyarısının ardından kent genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk havayla karşılaşan İzmirliler oldukça şaşırdı. Termometrelerin ise sabah saatlerinde 10 dereceye kadar düşmesi dikkat çekti.

Öte yandan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan lapa lapa kar yağışıyla birlikte bölge beyaza büründü. Bazı yolların kapanmaması içinse ekipler kar küreme çalışması yaptı. Bozdağ civarındaki kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı ise eksi 3 derecelere kadar düştü.

İzmir'de soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.