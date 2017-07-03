İzmir’e paket arıtmalar geliyor

İZSU’nun 17 ilçede kurulacağı 29 paket arıtma tesisi, daha düşük maliyetlerle daha yüksek performans sağlayacak.

Avrupa Birliği standartlarında arıtılan yıllık kişi başına atık su miktarıyla yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki oranları yakalayan İzmir, yeni bir arıtma hamlesi daha başlatıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisleri kurmaya hazırlanıyor.

İZSU, atık suların personel gerektirmeden, minimum alanda otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin ilkini Foça’nın Ilıpınar Mahallesinde kuracak. Günde 130 metreküp kapasiteli tesisin ihalesi tamamlandı, yapımına kısa zamanda başlanacak. Ilıpınar’ı Aliağa Çaltılıdere, Urla Özbek, Torbalı Ahmetli ve Torbalı Karakuyu tesisleri izleyecek.

2017 yılında yapım ihalesine çıkılması planlanan Özbek Paket Atık Su Arıtma Tesisi günde 195 metreküp, Çaltılıdere günde 130 metreküp, Karakuyu 320 metreküp evsel atık su arıtma kapasitesine sahip olacak. Günde 160 metreküp evsel atık suyun arıtılacağı Ahmetli Paket Atık Su Arıtma Tesisi’nin ihaleye çıkması için de alanın mera vasfının kaldırılması bekleniyor.

Hem otomatik hem pratik

Kurulacak yeni sistemin çevreci, ekonomik ve son derece verimli olduğunu söyleyen İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, paket arıtma tesislerini uygulanacağı yerin durumuna göre gömülü veya yerüstü olarak kurabileceklerini ifade ederek şu bilgileri verdi: “Paket atık su arıtma sistemleri, biyolojik atık su arıtma tesisinin modifiye edilmiş halidir. Özellikle küçük yerleşimlerde biyolojik arıtmaya oranla yüksek performans sağlıyor. Arıtma olmayan bölgelerde ya da arıtmaya uzak yerleşimlerde foseptiklerden toplanan evsel atıklar uzak mesafelerdeki arıtmalara taşınıyor. Hem taşıma maliyetleri yüksek hem de foseptiklerden çekilen atık sular iletildikleri atık su artıma tesislerinde arıtma verimini olumsuz etkiliyor. Düşük nüfuslu yerleşim yerlerinde yüksek arıtma verimi, işletme kolaylığı sağlayan, düşük bakım gerektiren, gürültüsüz ve kokusuz çalışma, düşük yatırım ve işletme maliyeti ve estetik görünüm avantajları nedeniyle paket atık su arıtma tesislerini hayata geçiriyoruz. Bu tesislerin kapasitesini ihtiyacımıza göre arttırabileceğiz.”

Sırada 24 tesis daha var

Buca’da hizmet veren Su Ürünleri Hali ve Sebze Hali için de birer paket atık su arıtma tesisi yapmak için proje çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş’te Kaymakçı, Ovakent, Ertuğrul, Bergama’da Zeytindağ-Yenikent, Ayaskent-Göçbeyli, Torbalı’da Dağkızılca, Bülbüldere, Bayındır’da Çınardibi, Selçuk’ta Şirince, Zeytinköy, Kemalpaşa’da Dereköy, Vişneli, Kızılüzüm, Çambel, Yenikurudere, Menderes’te Efemçukuru, Urla’da Bademler, Seferihisar’da Düzce-Turgut, Ulamış, Dikili’de Kabakum, Aliağa’da Çakmaklı ve Bornova’da Çiçekliköy paket arıtma tesisleri için de planlama çalışmalarına başladı.

Avrupa standartlarında arıtma kalitesi ve sayısıyla Türkiye’nin örnek illerinden biri olan İzmir’de geçtiğimiz yıl 18’i Avrupa standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik, 38’i biyolojik ve 6 tanesi doğal olmak üzere toplam 64 arıtma tesisinde 301 milyon metreküp atık su arıtıldı.

18 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Türkiye’de Avrupa standartlarında arıtım yapan en fazla tesise sahip olan, yine AB standartlarında arıtılan yıllık kişi başına atık su miktarı 69,3 olan İzmir, nüfusuna göre arıttığı atık su miktarıyla dünya ölçeğinde yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki oranı bile geride bıraktı.