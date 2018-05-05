İzmir’e şampiyonluk kupası getirdiler

Yaşarlı basketbolcular, bu sonuçla, ÜNİLİG’de son 5 sezonda 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

ÜNİLİG’de geçen 4 yılda finallere kalarak iki şampiyonluk, bir üçüncülük yaşayan Yaşar Üniversitesi erkek basketbol takımı, bu yıl da namağlup tamamladığı grup maçlarının ardından 7 takımın katıldığı finallere kalmayı başardı. Kocaeli Derince Spor Salonunda gerçekleştirilen finallere, şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi erkek basketbol takımı, grup maçlarında Dicle Üniversitesini 103-64, Mersin Üniversitesini 91-64, İstanbul Ticaret Üniversitesini de 88-58’le geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İnönü Üniversitesi ile karşılaşan Yaşarlı basketbolcular, rakiplerini 101-65 mağlup edip finale çıktı. Finalde Özyeğin Üniversitesi ile karşılaşan Yaşar Üniversitesi maça iyi başlayan taraf oldu. Dış atışlarla 9-0’lık bir seri yakalayan Yaşar Üniversitesi, birinci periyottan 23-15 önde ayrıldı. İzmir ekibi, ilk devre sonunda soyunma odasına 38-35 önde gitti. Üçüncü çeyrek büyük çekişmeye sahne olsa da Yaşar Üniversitesi periyotu da 59-50 önde bitirdi. Son çeyrekte mücadele dozunu artıran Yaşarlı basketbolcular, maçtan 76-69’luk skorla galip ayrıldı ve başarılı geçirdiği finaller etabını şampiyonlukla süsledi. Kaptanları Onur Kentli’nin liderliğinde tecrübeli oyuncular Ege Yaşar, Yiğitcan Tekin ile Arda Akbaş galibiyette ve şampiyonlukta büyük rol oynadı.

3. şampiyonluk gururu

Antrenör Çağlar Karabulut, “Son 5 sezonda 3. kez şampiyonluk, bir kez de 3.’lük deneyimini tatmış bir ekip olmanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımızın çoğu yıllardır bir arada oynuyor, ancak aramıza yeni katılan oyuncularımız da vardı. Ekip ruhuyla adeta kardeş gibi hareket ederek zorlu rakipleri geride bırakarak bu başarıyı elde ettik. Bizi destekleyen, bize inanan herkese teşekkür ediyorum, oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.

3 dalda gümüş madalya

Öte yandan, sezonu namağlup tamamlayıp finallere yükselen Yaşar Üniversitesi, ÜNİLİG Kadın Voleybol’da büyük bir mücadeleye sahne olan final maçında İstanbul Üniversitesine 3-1 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Yaşarın Sultanları ÜNİLİG’de büyük başarıya imza atarak son 5. yılda 3 şampiyonluk, 2 de 2.’lik yaşadı. Balıkesir’de düzenlenen Üniversiteler Triatlon Şampiyonasında ise Gültigin Er, Ferhat Alyılmaz ve Serhat Alyılmaz’dan oluşan erkek triatlon takımı da takım olarak 2. olurken Gültigin Er bireysel olarak da 2.’liği elde etti. Daha önce ÜNİLİG Korumalı Futbol’da Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yaşar Üniversitesi, namağlup olarak geldiği 1. Lig şampiyonluk maçında İstanbul Üniversitesine kaybederek 2. oldu. Ayrıca, milli takım sporcusu Kıvılcım Yavuz, Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Okçuluk Yarışmasında, 72 sporcu arasında 3. olarak bronz madalya kazandı.