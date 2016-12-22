Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 10:56

İzmir’e şehit ateşi düştü

İzmir’e şehit ateşi düştü

22 Aralık 2016 10:56

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen bordo bereli Astsubay Furkan Yavaş’ın İzmir’deki baba ocağına acı haber ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab’ta yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında, dün terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuştu. Şehit olanların arasında bordo bereli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş’ın da olduğu öğrenildi. Bekar olan şehidin İzmir’deki baba ocağına, askeri yetkililer acı haberi verdi. Şehidin babası emekli polis memuru Süleyman Sırrı Yavaş, annesi Zeynep Yavaş ve kız kardeşi Nisa Garipoğlu büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Astsubay Furkan Yavaş’ın ailesinin yanına en son Ramazan bayramında geldiği, ailenin Yavaş ile telefonda sık sık görüştüğü öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç