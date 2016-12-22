İzmir’e şehit ateşi düştü

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen bordo bereli Astsubay Furkan Yavaş’ın İzmir’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab’ta yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında, dün terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuştu. Şehit olanların arasında bordo bereli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş’ın da olduğu öğrenildi. Bekar olan şehidin İzmir’deki baba ocağına, askeri yetkililer acı haberi verdi. Şehidin babası emekli polis memuru Süleyman Sırrı Yavaş, annesi Zeynep Yavaş ve kız kardeşi Nisa Garipoğlu büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Astsubay Furkan Yavaş’ın ailesinin yanına en son Ramazan bayramında geldiği, ailenin Yavaş ile telefonda sık sık görüştüğü öğrenildi.