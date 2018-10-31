İzmir'e Tarım Teknoloji Merkezi

İzmir Valisi ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli tarafından imzalanan ‘İzmir Tarım Teknoloji Merkezi' protokolü kapsamında, tarım 4.0'a geçiş sürecinde İzmir'i, Türkiye'nin tarımsal teknolojilerin AR-GE üssü olarak konumlandıracak nitelikte bir Tarım Teknoloji Merkezi'nin kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanacak.

İzmir'in kalkınması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla İZKA'nın Fizibilite Destek Programları kapsamında katkı sağladığı İTB'nin ‘İzmir Tarım Teknoloji Merkezi' başlıklı protokolü, İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız ile İTB Başkanı Işınsu Kestelli tarafından imzalandı. Tarımın her topluluk için hayati öneme sahip bir konu olduğunu belirten İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız, bu tarz projelerle teknolojinin tarım sektörünün entegre bir parçası olmaya devam edeceğini söyledi. Vali Ayyıldız, “Fizibilite çalışması yapılacak olan Tarım Teknoloji Merkezi'nin önümüzdeki dönemde hayata geçmesi ile İzmir'e büyük katkıları olacaktır” dedi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise İzmir Ticaret Borsası'nın kurulduğu günden bu yana gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile başta İzmir ve Ege bölgesi olmak üzere, ülkenin tarım ve ekonomi hayatına önemli katkılarda bulunduğunu, tarım sektöründe her bir süreçte girişimciliğin yaygınlaştırılarak yeniliğin sektöre yansıtılmasının tarımdaki yapısal sorunlara çözüm getireceğini belirtti.

İmza törenine İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız'ın yanı sıra İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İZKA Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Korkmaz ile İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü katıldı. Rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan proje ile tarım 4.0'a geçiş sürecinde İzmir'i, Türkiye'nin tarımsal teknolojilerin AR-GE üssü olarak konumlandıracak nitelikte bir Tarım Teknoloji Merkezi'nin kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Bu sayede, merkez çiftçiler ile tarımsal teknolojilerin geliştiricisi olan üniversiteler; girişimciler ve bu girişimleri destekleyecek yatırımcılar, firmalar ve finansörler arasında bir köprü kurarak yeni AR-GE çalışmalarına zemin hazırlayacak.