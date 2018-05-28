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28 Mayıs 2018 10:53

İzmir’e yeni bir havuz geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’daki Buz Sporları Salonu’nun hemen yanına kuracağı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için ihale sürecini tamamladı.

İzmir’e yeni bir havuz geliyor

28 Mayıs 2018 10:53

10 milyon liralık tesis, sualtı ragbisi maçlarına da ev sahipliği yapacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kuracağı yarı olimpik yüzme havuzu için çıktığı yapım ihalesini tamamladı. 10 istekli firmanın teklif verdiği açık ihaleyi EA Harita İnşaat Mühendislik Mimarlık Turizm Danışmanlık Madencilik Emlak Tekstil San. ve LTD.ŞTİ kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak Bornova yarı olimpik yüzme havuzu yapımı için önümüzdeki günlerde yer tesliminin yapılacağını duyurdu.



Gençlere yeni cazibe alanı


Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na 5 bin kişilik amfitiyatro ile birlikte Türkiye’nin en modern buz sporları salonunu kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de aynı alana her yaştan İzmirlinin yararlanabileceği yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracak. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki havuzun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandıracağı bu ikinci yarı olimpik yüzme havuzu, hem yüzme sporuyla uğraşan çocukların ve gençlerin tesis ihtiyacını karşılayacak hem de yüzme öğrenmek isteyenlerin aktif şekilde kullanacağı yeni bir cazibe merkezi olacak.



Gece mücevher gibi parlayacak


Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, fitness salonu ve yüzme havuzundan oluşacak bina, engelli dostu ve çevreye duyarlı olarak tasarlandı. Buz Sporları Salonu’nun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda hayata geçirilecek projede yer alan yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12,5 metre eninde ve 4 metre derinliğinde olacak. Havuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Ragbisi Takımı’nın da antrenmanlarına ve maçlara ev sahipliği yapacak. Gece bir mücevher gibi parlayacak olan bina cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılacak. Çatısında yer alan güneş panelleri ile enerji tasarrufu sağlanacak. Havuzun giriş kısmında yer alacak göl manzaralı kafeterya ise sadece sporcular için değil ziyaretçi ve refakatçiler için de güzel bir dinlenme alanı olacak.




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