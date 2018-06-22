İzmir’e yeni saç ekim merkezi

Saç ekimi işlemlerini doktor gözetiminde değil, uzman doktorlar tarafından sağlığa uygun ortam koşullarında yaptıklarını açıklayan Özel Ege Şehir Hastanesi Saç Ekim Merkezi Sorumlusu Bayram Çoşkuner, saç ekimi ve saç sorunlarının çözümü dışında; bıyık ekimi, sakal ekimi, kaş ekimi alanlarında da uzman kadrolarıyla hizmet verdiklerini kaydetti.

Günümüzde sadece erkeklerin değil bayanların da sıkça karşılaştığı saç sorunları ve saç ekimi tedavilerinde en güncel yöntemleri ağrısız ve dikişsiz olarak hastalara sunduklarını belirten Çoşkuner, “Tüm işlem Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe uygun ve konusunda uzman ekip tarafından yapılmaktadır. Hastanemize saç ektirmek amacıyla gelen hastalarımızın önce hikayesini dinliyoruz, daha sonra saç analizini yapıyoruz. Yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda hastayla birlikte saç ekimi için gün belirliyoruz” dedi.

Genellikle erkeklerin talep gösterdiği saç ekim işleminin; genetik olarak ‘dökülmez saçlar’

denilen kulak arkası ve ense bölümünden alınan saç köklerinin dökülmenin olduğu bölgeye nakledilmesiyle yapıldığını kaydeden Coşkuner, “Yani bu işlem hassasiyet gerektiren bir doku nakli işlemidir. Lokal anestezi yoluyla minör (küçük) cerrahi işlemi olarak gerçekleştirilen saç ekimi operasyonu yaptıracak olan kişilerin; işlemden önce gerekli testleri yaptırmalıdırlar. Ayrıca kan sulandırıcı ilaçlar bırakılmalıdır. Bunun dışında ağrı kesici, depresyon ilacı, vitaminler, gıda takviyeleri, bitkisel ilaçlar ve multi-vitaminler de mutlaka kesilmelidir. Hastalar, kullandıkları saç destekleyici ürünleri kullanmayı saç ekimi öncesinde bırakmalıdır. Uygulamadan önce alkol kullanan kişiler en az 3 gün önceden alkol almamalıdır. Sigara içme alışkanlığı olanlar ise bunu en az 15 gün önce kesmelidir. Hastaların diğer rahatsızlıklar için kullandıkları ilaçlar hakkında saç ekimini uygulayacak olan doktora bilgi vermesi gerekir. Günümüzde saç ekimi için genellikle FUE Tekniği kullanıldığından operasyondan önce saçlar kısa kestirilmemelidir” diye konuştu.