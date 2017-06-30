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30 Haziran 2017 09:24

İzmir’e yeni spor tesisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’daki Buz Sporları Salonunun hemen yanına bir de yarı olimpik yüzme havuzu kuracağını bildirdi.

İzmir’e yeni spor tesisi

30 Haziran 2017 09:24

Su altı ragbisi maçlarına da ev sahipliği yapacak tesisin bina cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılacağı, çatısına güneş panelleri yerleştirileceği kaydedildi.


Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 5 bin kişilik amfitiyatro ile birlikte Türkiye’nin en modern buz sporları salonunu kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de aynı alana her yaştan İzmirlinin yararlanabileceği yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracak. Buca Sosyal Yaşam Kampüsündeki havuzun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin kente kazandıracağı bu ikinci yarı olimpik yüzme havuzu, hem bu sporla uğraşan çocukların ve gençlerin tesis ihtiyacını karşılayacak, hem de yüzme öğrenmek isteyenlerin aktif şekilde kullanacağı yeni bir cazibe merkezi olacak.


Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, fitness salonu ve yüzme havuzundan oluşacak bina, engelli dostu ve çevreye duyarlı olarak tasarlandı. Buz Sporları Salonunun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda hayata geçirilecek projede yer alan yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12,5 metre eninde ve 4 metre derinliğinde olacağı belirtildi. Havuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su altı Ragbisi Takımının da antrenmanlarına ve maçlara ev sahipliği yapacağı, bina cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanılacağı da dile getirildi.




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