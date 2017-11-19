İzmir’e yeni yaşam alanları geliyor

Kısa süre içinde peş peşe açılması beklenen yeni yaşam alanlarının büyüklüğü çeyrek milyon metrekareyi aşıyor.

Kentlilerin keyif alacağı, mutlu olacağı ve sevdikleriyle hoşça vakit geçireceği yeni yaşam alanlarına ilişkin projeleri yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 5 ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi. Kıka süre içinde peşpeşe açılması beklenen Bayraklı kıyı düzenlemesi, Macera Parkı ve Halkpark ile Ahmet Taner Kışlalı, Muzaffer İzgü ve Neşet Ertaş parklarındaki imalatları denetleyen Başkan Kocaoğlu’na Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Vezir Aslan eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırıcağı bu 5 park ve Bayraklı kıyı düzenlemesinin toplam büyüklüğü 256 bin 260 m’yi buldu.

Seyir teraslarından yeşile doğru

Çiğli’de Ahmet Taner Kışlalı adına yapılan ve lavanta, kekik, yasemin, defne yaprağı kokularının yayılacağı 19 bin metrekarelik parkın yüzde 80’ni tamamlandı. 350 ağacın dikileceği park, aynı zamanda seyir teraslarıyla kentlilerin yeni buluşma noktası olacak. Ahmet Taner Kışlalı Parkı’na dikilecek oya, kırmızı yapraklı süs eriği ve akasya ağaçları, çiçekleri ve yaprak dokusuyla parka ayrı bir renk verecek. Parkta ayrıca çınar yapraklı akçaağaç, melez servi, mavi servi, grevilya, fıstık çamı ve Londra çamı türlerindeki ağaçlar ile çiçekli çalı grubundan güzellik çalısı, bahar dalı, ağaç hatmi, beyaz zakkum, gül türleri, biberiye ve Arap yasemini türlerindeki çalı grupları da yer alıyor.

İzmir’in Hyde’ı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki ünlü Hyde Park’ta olduğu gibi halkın kendini ifade edebileceği serbest kürsü ve yazı duvarlarıyla park anlayışına yeni bir bakış açısı getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mavişehir’deki Halk Park’ın yüzde 60’ını tamamladı. Halk Park’ta ücretsiz wifi erişimi, karavan kafe, 2 adet su duvarı ile 3 adet yaya köprüsü de bulunacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, tasarladığı çim dinlenme alanlarıyla İzmirlilere keyifli bir güneşlenme olanağı da sağlayacak. Halk Park’a akçaağaç, kafur ağacı, iğde, ipek ağacı, jakaranda, defne, manolya, tespih ağacı, dut, sülün, akasya, melez, çınar, süs eriği, pırnal meşe ve saplı meşe olmak üzere 610 ağaç dikiliyor. Alan ayrıca Afrika zambağı, kareks, sarı çalı papatyası, gaura, mine çalısı, lavanta, bodur pembe çiçekli zakkum, alev çalısı, bodur biberiye, lavantin ve kekik ile de renklenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka’da 12.400 m alanda yer alan Muzaffer İzgü Parkı’nın da yüzde 70’ini tamamladı. 196 adet ağacın ve 8 bin 102 adet çalının yer aldığı park, Karşıyakalıların gözde buluşma noktalarından biri olacak.

Tematik park

Bornova’nın Atatürk Mahallesinde açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri barındıran İzmir’in ilk tematik parkı Macera Park’ın yüzde 65’i tamamlandı. 25 bin 800 m alanda kurulan Macera Park’ın her köşesinde ayrı bir heyecan olacak. Parkta spor ve eğlencenin yanı sıra, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik düzenlemeler ile 4 bin m piknik alanı, seyir terasları, seyir kulesi, gölet ve süs havuzları da yer alacak. Alanın topografik yapısının kayalık olması nedeniyle, projede planlanan spor aktivitelerinin başında dağcılık sporu olacak. Bu konsept dahilinde, zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), doğal kaya tırmanışına olanak sağlayan özel bir bölüm ve uluslararası standartlarda yapay bir tırmanma duvarı bulunacak. Planlanan her üç tesis alanı içerisinde, tırmanış üzerine lisanlı eğitimciler tarafından eğitim de verilecek. Alana 350 ağaç ile 31 bin çalı ve yer örtücü bitki dikimi yapılacak. “Macera İzmir”de topografik yapıyla uyumlu 1 adet gölet ve 3 adet süs havuzu da bulunacak.

Moloz döküm sahasıydı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Adatepe’deki kaçak moloz döküm alanı üzerine kurduğu parkta Türkiye’nin en önemli ozanlarından Neşet Ertaş’ın ismini yaşatıyor. 18 bin 860 metrekarelik alanı kaplayan parkın duvarında, usta ozanın ‘İzmir şiiri’ ile sazı da olacak. Yenilikçi, modern ve güçlü tasarımı ile de öne çıkacak Neşet Ertaş Parkı, tertemiz görünümü ve canlı bitki örtüsüyle bölge halkına nefes aldıracak. Parkın yapımı bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. 380 adet çınar, gülibrişim, Himalaya Sediri, çitlenbik, mavi selvi, iğde, dışbudak, jakaranda, lale ağacı, kavak, badem, süs ve can eriği ağacının dikileceği Neşet Ertaş Parkı, ayrıca çiçekli çalı grubundan beyaz abelya, dağ muşmulası, sarı papatya, defne, altuni taflan, gravilya, yayılıcı ardıç, lavanta, biberiye, adaçayı, kekik ve zeytin çalısı ile renklenecek.

Bayraklı’ya Avrupa stili

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bayraklı’da gerçekleştirilen kıyı düzenlemesi çalışmalarını da inceledi. Bayraklı kıyılarının yeniden tasarlanacağı projenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Şelale Deresi arasındaki 23 bin metrekarelik ilk etabın ardından, Şelale Deresi ve Adnan Kahveci Kavşağı arasındaki 70 bin metrekarelik alanında başlatılan ikinci etap çalışmaların da yüzde 80’i bitti.

Düzenleme kapsamında, bir tarafta kumsal düzenlemesi yapılırken, diğer tarafta ise beton şezlong, gölgelik ve ahşap güneşlenme terasları oluşturuldu. Kıyı ile diğer fonksiyonları ayırıcı dalga desenli kesintisiz yaya yolunun yanı sıra, kara tarafından da kesintisiz bisiklet yolu ve Bisim alanları oluşturulacak. Mevcut ağaçlar korunacak ve ağaç yoğunluğu fazla olan yerlerde oturma birimleri, aydınlatmalar ve çocuklar için hamakların yer alacağı 2 piknik alanı yapılacak. Ayrıca Bornova Deresi üzerine kurulacak çelik köprü ile kesintisiz yaya geçidi ve bisiklet yolu bağlantısı yapılacak. Engelli çocukların da kullanabileceği şekilde tasarlanmış çocuk oyun alanı; engelli salıncağı, ipli tırmanma, denge halkası, dinamik bar ve zıpzıp oyun birimleri ile donatılacak. Başkan Aziz Kocaoğlu, Bayraklı kıyı bandının daha etkin kullanımını sağlayacakları ve bölgeyi estetik olarak güçlendirecekleri bu projeyle, Bayraklı’nın cazibesini daha da artıracaklarını söyledi.