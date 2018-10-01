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İzmir'i, dakikalar içerisinde etkili olan sağanak vurdu

İzmir’de dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağış, yolları adeta göle çevirdi.

İzmir'de dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağış, yolları adeta göle çevirdi. Bazı iş yerlerini ve evleri su bastı.


Yunanistan üzerinden gelen kasırganın İzmir'i teğet geçmesiyle beraber sağanak yağış İzmir'de etkili oldu. Dakikalar içerisinde başlayan yağış, İzmir bölgesini etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle yollar adeta göle döndü. Özelikle Bornova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle büyük su birikintileri meydana geldi.



Yağış dakikalar içerisinde geldi


Dakikalar içerisinde bastıran yağışla birlikte bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. Yollardan akan yağmur suları nedeniyle trafik de zaman zaman kilitlenme noktasına geldi. Bazı vatandaşlarda yağmurdan şemsiyeler yardımıyla ve saçakların altına gizlenerek korundu.


Su birikintilerinin olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri yoğun çaba harcayarak suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlarda iş yerlerinden suları tahliye etti.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yağışların 1 Ekim Pazartesi itibariyle il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde süreceğini yarından itibaren ise etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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