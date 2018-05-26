İzmir’i iyi bilen Şahin, kentine hizmet için aday

İzmir’i iyi bilen, parti teşkilatlarında yılların tecrübesine sahip birisi olarak kentine hizmet etmek için aday olduğunun altını çizen Şahin, “40 yıldır İzmir’de yaşıyorum. İş ve sosyal hayatım bu kentte. 35 yıldır İzmir’de parti teşkilatında emek verdim. İzmir’in her karışını, sorunlarını ve çözümlerini çok iyi biliyorum. Bütün tecrübelerimi paylaşıp, gece gündüz çalışarak kentime ve ülkeme hizmet vermek için adayım” dedi.

MHP’den aday olan bütün isimlerine birbirinden yeterli olduğunu söyleyen Şahin, “İzmirliler MHP’lileri biliyor. Adaylarımızı anlayacaklar, görecekler. Medeniyetin beşiği olan İzmir’den güçlü bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.

“Birinci turda iş bitecek”

MHP İzmir İl Başkanlığı’nın aday tanıtımından sonra kendilerinin de sahada çalışmalara başladıklarını vurgulayan Şahin, “İl başkanlığımız adaylarımızı kamuoyuna tanıttı. Biz de hemen ardından adaylar olarak çalışmalarımıza başladık. Ben bu seçimlerde partim için oy isteyeceğim. Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Birinci turda bu iş bitecek. MHP de güçlü bir şekilde Meclisteki yerini alacaktır” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı sistemini Bahçeli getirdi”

MHP birinci bölge ikinci sıra adayı Selahattin Şahin, MHP’nin geçmişten bugüne hep var olduğunu bundan sonra da var olacağını belirterek şunları söyledi: “MHP’nin varlık sebebi Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yeni bir dönem başladı. Burada iktidarla birlikte Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli’dir. ‘15 Temmuz darbe girişi tiyatroydu’ diyen kendini bilmezler var! Bu doğru değil. Meclisi bombalayan pilotun açıklamaları ortada. Darbe olmadıysa milletin ve kamunun direnciyle olmadı. Tiyatroyla böyle bir şey olur mu?”

“Adaylarımız ülkücü hareketten”

Adayların ülkücü hareketin içerisinden gelen isimler olduğunu özellikle belirten Şahin, “Her biri tanınan, bilinen adaylar. Teşkilat adaylarını sahiplendi. Anlatılmayacak, anlaşılmayacak ortada hiçbir şey yok. Şahıslara takılmak doğru değil. Çünkü ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Biz Türkiye genelinde de İzmir’de de iddialıyız. MHP’lileri İzmirliler biliyor. Adaylarımızı anlayacaklar, görecekler. MHP’nin İzmir’de güçlü olması, daha fazla milletvekiliyle mecliste olması ülkemiz ve İzmir için önemli. Çünkü bu yarış bitecek. Kimlere nasip olursa milletvekilliği, siyaseti bir kenara bırakıp İzmir’e ve İzmirlilere hizmet edeceğiz” dedi.

Selahattin Şahin kimdir?

1965 yılı Tokat, Erbaa’da doğdu. 1981 yılından bu yana İzmir de ikamet ediyor. İlkokulu Tokat’ta, Ortaokulu Ankara’da, Liseyi İzmir’de okudu. Lise yıllarımdan itibaren kendi işletmelerinde yöneticilik yaptı. Ailesi ile birlikte oluşturduğu ticari işletmeler Turizm, Gıda, Eğitim ve hizmet sektöründe şirketleri ile İzmir merkez olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Şahin’in siyasi kariyeri

1993-1996 Yılları arasında Gaziemir MHP İlçe yöneticiliği,

1996-2011 Yılları arasında Gaziemir MHP İlçe Başkanlığı (15 yıl),

1999 Seçimlerinde MHP Gaziemir İl Genel Meclis üyeliği adaylığı.

2011 Yılı 24.Dönem MHP İzmir 1.Bölge Milletvekilliği adaylığı.

2011-2015 Yılları arasında MHP İzmir İl Başkan yardımcılığı (Teşkilatlardan sorumlu)

2015-7 Haziran 25.Dönem MHP İzmir 1. Bölge Milletvekilliği adaylığı

2015-1 Kasım 26. Dönem MHP İzmir 1.Bölge Milletvekilliği adaylığı