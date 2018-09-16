İzmir'i temizleyen ekibe sevimli köpekten yardım

Dünya Temizlik Günü kapsamında, hafta sonu İzmir'in birçok noktasında temizlik yapıldı. Sevimli bir köpeğin de çöp toplama çalışmalarına katkı yapması ilgi çekti.

Organizasyon Estonya merkezli Let's Do It Vakfı'nın organizesinde, Türkiye'deki ana paydaşları Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER), Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği, DECATHLON ile bazı firma ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. İzmir'de de Balçova, Bornova ve Karşıyaka belediyeleri de etkinliğe aktif olarak destek sağladı. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinliğin İzmir ayağı ise İnciraltı Kent Ormanı, Urla, Bornova ve Karşıyaka'nın bazı bölgelerinde yapıldı. Göztepeli taraftarlar da temizlik hareketine destek olarak Kayserispor maçının ardından stadı çöpten arındırdı.

178 kilogram atık toplandı

Engelliler ve velilerin de katılım sağladığı etkinlik kapsamında sadece İnciraltı Kent Ormanı'nda 15'i çocuk 136 kişi, toplam 178 kilogram atık topladı. Organizasyona katılanlara teşekkür eden JCI İzmir Etkinlik Direktörü Ayşegül Yağcı, atıkların 7,8 kilogramını sigara izmaritlerinin oluşturduğuna dikkat çekti. Doğaya en büyük zararı veren atıklardan birinin de izmaritler olduğunu ifade eden Yağcı, bu konuda halkı bilinçli davranmaya davet etti. Öte yandan, plastik, teneke, pil ve diğer atıklar ayrıştırılarak toplandı. Geri dönüştürülebilir olan atıklar ise geri dönüş aracına teslim edildi.