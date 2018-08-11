Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » İzmir
  •  » İzmir'in Çiğli Ilçesinde, Ulukent Sanayi Sitesinde Plastik Fabrikasının Deposunda Başlayan Yangın, Fabrikaya Da Sıçradı. Yangına 10 Itfaiye Aracı Müdahale Ederken, Ekipler Yangını Söndürmeye Çalışıyor. Bölgeye Ambulans Ekipleri De Sevk Edildi. Yangın
11 Ağustos 2018 14:17

İzmir’in Çiğli ilçesinde, Ulukent Sanayi Sitesinde plastik fabrikasının deposunda başlayan yangın, fabrikaya da sıçradı. Yangına 10 itfaiye aracı müdahale ederken, ekipler yangını söndürmeye çalışıyor. Bölgeye ambulans ekipleri de sevk edildi. Yangın

IHAAW141748-ASA/11-08-2018 - İzmir’in Çiğli ilçesinde, Ulukent Sanayi Sitesinde plastik fabrikasının deposunda başlayan yangın, fabrikaya da sıçradı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, Ulukent Sanayi Sitesinde plastik fabrikasının deposunda başlayan yangın, fabrikaya da sıçradı. Yangına 10 itfaiye aracı müdahale ederken, ekipler yangını söndürmeye çalışıyor. Bölgeye ambulans ekipleri de sevk edildi. Yangın

11 Ağustos 2018 14:17

Yangına 10 itfaiye aracı müdahale ederken, ekipler yangını söndürmeye çalışıyor. Bölgeye ambulans ekipleri de sevk edildi. Yangın, İzmir’in birçok noktasından da rahatlıkla görülüyor. 11.08.2018 14:17:48 TSI NNNN




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç