» İzmir'in Çiğli Ilçesinde, Ulukent Sanayi Sitesinde Plastik Fabrikasının Deposunda Başlayan Yangın, Fabrikaya Da Sıçradı. Yangına 10 Itfaiye Aracı Müdahale Ederken, Ekipler Yangını Söndürmeye Çalışıyor. Bölgeye Ambulans Ekipleri De Sevk Edildi. Yangın
11 Ağustos 2018 14:17
İzmir’in Çiğli ilçesinde, Ulukent Sanayi Sitesinde plastik fabrikasının deposunda başlayan yangın, fabrikaya da sıçradı. Yangına 10 itfaiye aracı müdahale ederken, ekipler yangını söndürmeye çalışıyor. Bölgeye ambulans ekipleri de sevk edildi. Yangın
IHAAW141748-ASA/11-08-2018
- İzmir’in Çiğli ilçesinde, Ulukent Sanayi Sitesinde plastik fabrikasının deposunda başlayan yangın, fabrikaya da sıçradı.
Yangına 10 itfaiye aracı müdahale ederken, ekipler yangını söndürmeye çalışıyor. Bölgeye ambulans ekipleri de sevk edildi. Yangın, İzmir’in birçok noktasından da rahatlıkla görülüyor.
11.08.2018 14:17:48 TSI
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