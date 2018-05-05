İzmir’in derelerinden 10 günde 20 bin ton atık çıkarıldı

14 iş makinesi ve 16 kamyonla sürdürülen çalışmalarda, kısa süre içinde iki dereden, tabanda ve çıkış ağızlarında birikerek hem istenmeyen kokulara hem de suyun denize çıkışına engel olan toplam 20 bin 100 ton atık malzeme çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı kış mevsimi ve bahar aylarının ardından, yoğun yerleşim bölgelerinden geçen Meles ve Arap derelerinde temizlik çalışması başlattı. Her yıl olduğu gibi iki derede yapılan rutin temizlik çalışmaları, iki yıl önce gerçekleştirilen zemin iyileştirme çalışması nedeniyle kısa sürede aşama kaydetti. Yıl boyunca yağışlarla birlikte gelerek bu iki derenin tabanına ve çıkış ağızlarında biriken, hem istenmeyen kokulara hem de suyun denize çıkışına engel olan çöp ve malzemeler temizlendi.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle, ikisi Meles Deresinde, biri de Arap Deresinde olmak üzere toplam üç noktada drenaj işlemi yapılarak derelerdeki sular pompalar vasıtasıyla boşaltıldı. Meles ve Arap derelerinin denize çıkış ağızlarında biriken 20 bin 100 ton malzeme çıkarıldı. Arap Deresindeki temizlik çalışmaları bitirilirken, Meles’de de son aşamaya gelindi.

Çalışmalar kapsamında, dere tabanında biriken katı atık, çöp gibi malzemeler 14 adet iş makinesi ile temizlenip 16 adet kamyonla da taşıma işlemi gerçekleştirildi. Bölgede hava sıcaklığına bağlı olarak tabanda biriken malzemelerden kaynaklanan kokuyu en aza indirebilmek için kireç döküldükten sonra malzemeler alandan uzaklaştırılıyor. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Nisan ayının son haftasında başlayan temizlik çalışmalarına ilişkin şu bilgiyi verdi: “Özellikle duyarsız vatandaşlar tarafından dere yataklarına atılan çöpler ve katı malzemeler, yağmur suları ile birlikte bu bölgede birikiyor. Her yıl olduğu gibi yağışlı mevsimin bitmesinin ardından Meles ve Arap derelerinin körfeze açıldığı noktaya kadar olan bölümde periyodik temizlik çalışması yapıyoruz. Ne yazık ki dere içine atılan her türlü evsel, tarımsal ve hayvansal atıkların organik içerikli malzemeler olması ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, dere güzergahı boyunca zaman zaman koku oluşuyor. Temizliğin ardından dere tabanından çıkan malzemenin uzaklaştırılması ile birlikte koku sorunu ortadan kalkacak.”