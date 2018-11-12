İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olan kişilerden 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam

IHAAW162757-ASA/12-11-2018 - İzmir’in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olan kişilerden 3’ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

IHAAW162757-ASA/12-11-2018 - İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olan kişilerden 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 12.11.2018 16:27:57 TSI NNNN

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.