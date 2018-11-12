IHAAW162757-ASA/12-11-2018 - İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olan kişilerden 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 12.11.2018 16:27:57 TSI NNNN