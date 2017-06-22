Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 12:59

İzmir’in eğlence mekanları bayrama hazır

İzmir’in eğlence mekanları Ramazan Bayramını iple çekerken, mekanlar ünlü sanatçıların katılacağı dolu dolu bir bayram programı hazırladı.

İzmir’in eğlence mekanları bayrama hazır

22 Haziran 2017 12:59


Ramazan Bayramına az bir süre kala İzmir’in eğlence mekanları da bazı programlar hazırladı. Mekanlar, ünlü şarkıcılarla dolu dolu bir bayram programı hazırladı. Alaçatı Mumlu Meyhane, Ramazan Bayramında 3 gün boyunca özel programı ile tatilcileri ağırlayacak. Alaçatı Hacımemiş Mahallesinde açık olan mekan, ünlü şarkıcı Aslı Zen, Ecmel Olgaç ve fasıl ekibi sahne alacak. Sabahın ilk saatlerine kadar sürecek olan fasıl dolu gecelerde tatilciler unutulmaz bir bayram eğlencesi yaşatmak isteyen mekanın işletmecileri yapan Gökhan Plana ve Hasan Toktay, lezzetli bir menünün yanında güzel ve dolu dolu bir program ile birlikte müşterilerini ağırlayacağını belirtti.


Öte yandan, Çeşme Cece Club da bayramda birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak. 24 Haziran Cumartesi günü Fatih Ürek, bayramın birinci günü Serkan Kaya, bayramın ikinci günü Hakan Altun ve bayramın son günü İnci Mercan sahne alacak. Sabahın ilk saatlerine kadar sürecek olan konserde tatilciler unutulmaz bir bayram eğlencesi yaşayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!