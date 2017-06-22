İzmir’in eğlence mekanları bayrama hazır

Ramazan Bayramına az bir süre kala İzmir’in eğlence mekanları da bazı programlar hazırladı. Mekanlar, ünlü şarkıcılarla dolu dolu bir bayram programı hazırladı. Alaçatı Mumlu Meyhane, Ramazan Bayramında 3 gün boyunca özel programı ile tatilcileri ağırlayacak. Alaçatı Hacımemiş Mahallesinde açık olan mekan, ünlü şarkıcı Aslı Zen, Ecmel Olgaç ve fasıl ekibi sahne alacak. Sabahın ilk saatlerine kadar sürecek olan fasıl dolu gecelerde tatilciler unutulmaz bir bayram eğlencesi yaşatmak isteyen mekanın işletmecileri yapan Gökhan Plana ve Hasan Toktay, lezzetli bir menünün yanında güzel ve dolu dolu bir program ile birlikte müşterilerini ağırlayacağını belirtti.

Öte yandan, Çeşme Cece Club da bayramda birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak. 24 Haziran Cumartesi günü Fatih Ürek, bayramın birinci günü Serkan Kaya, bayramın ikinci günü Hakan Altun ve bayramın son günü İnci Mercan sahne alacak. Sabahın ilk saatlerine kadar sürecek olan konserde tatilciler unutulmaz bir bayram eğlencesi yaşayacak.