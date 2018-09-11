İzmir'in gecesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül resepsiyonu, Başkan Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı. İnciraltı Demokrasi Meydanındaki resepsiyona ilgi büyüktü. Davetliler İzmir'in kurtuluşunun 96. yıldönümü coşku ve heyecanla kutladı.

İzmir'in kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu, yine büyük bir katılım ve coşkuya sahne oldu. Geceye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar, üst düzey askeri yetkililer, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcileri, bilim, sanat, basın ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

İnciraltı Demokrasi Meydanındaki resepsiyonun ev sahipleri Başkan Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, tüm konuklarını kapıda karşıladı. Uğur Sayın yönetimindeki Andantino Pop Caz Orkestrası eşliğinde sahne alan solistler Altuğ Dilmaç, Sedat Yüce, Yasemin Yüce ve Açelya Alan, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla geceye renk kattı. Gecenin ilk dansını da Kocaoğlu çifti başlattı. Ardından diğer davetliler onlara eşlik etti. Resepsiyonun finalinde ise coşku doruğa ulaştı. İzmir Marşı'nı söyleyen sanatçılara tüm davetliler ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.