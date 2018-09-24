İzmir'in geleceğini “icat çıkaranlar” belirleyecek

İzmir Ticaret Odası'nın (İTO) eski hizmet binasında girişimcilik merkezinin kurulması amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Ticaret Odası Heyeti'nin Berlin'de Cisco İnnovation Center'ı ziyaret etmesinin ardından ikinci toplantı, İzmir'de İTO ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener başkanlığında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yapıldı.

İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Cisco İnovasyon Merkezi ve Cisco Netacademy işbirliğiyle gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Toplantıya Başkan Özgener'in yanı sıra İTO Başkan Yardımcıları ve İEÜ Mütevelli Heyeti Üyeleri Emre Kızılgüneşler, Eyüp Cemal Elmasoğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu, İEÜ Genel Koordinatörü Prof. Dr. Murat Borovalı, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar, EGİAD Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Aydın Buğra İlter, Cisco Türkiye İnovasyon Merkezi Müdürü Emre Özbek, Cisco Türkiye Netacad Program Müdürü Umut Gök, Cisco Ege ve Akdeniz Bölgesi Yetkilisi Ali Murat Yılmaz, Habitat Derneği Koordinatörü Başak Saral, İEÜ EKOSEM Müdürü Doç. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burçin Önder, İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Süleyman Kondakçı, İZTO Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Şefi Övgü Pınar katıldı.

"İzmir'in geleceğini hayal ediyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Mahmut Özgener, İzmir'in 20-30 yıl sonrasını hayal ettiklerini belirterek, “Bizim misyonumuz İzmir'in geleceğinin nasıl olacağı üzerinedir. Şehir olarak gelecekte kuvvetli bir yer edinmek istiyorsak gelecek 5-10 yıl sonrasını değil, 20-30 yıl sonrasını hayal etmeliyiz. Bu amaçla fikirler üretiyoruz. İzmir'in büyük potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Diğer oda başkanlarımızla da benzer şeyleri söylüyoruz. Aykırı bir düşünce görmüyorum. Şimdi söylemden öte bir şeyler yapma zamanı. Geleceğin dünyasında şehirler ön plana çıkacak. İzmir, kendini ayrıştırabilecek potansiyele sahip” dedi.

“İnsana yatırım yapacağız”

Günümüzde dijitalleşmenin çok önemli hale geldiğini vurgulayan Başkan Özgener, şunları söyledi: “Klasik meslekler kalmayacak. Atıl iki binamız var. Üniversite olarak insana yatırım yapacağız. Kentimize milyar dolarlık katkı yapacak, fikri olan girişimcilerle büyük şirketleri buluşturacak proje için çalışan oda heyetimiz, Berlin dönüşünde getirdiği raporla beni heyecanlandırdı. İnceleme yaptıkları şirket Cisco'nun üniversitemizle de işbirliği yapmak istediğini duydum. Yeni fikirlere çok çok açığız. Böyle şirketleri İzmir'e çekmek istiyoruz. Girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için sırtını dayayacağı girişimcilik merkezini kuracağız. Girişimcilerin yeni teknolojileri etkin kullanabilmesi için uluslararası bir eğitim ağını da üniversitemizle gerçekleştireceğiz.”

"İzmir'de araştırma halindeyiz"

Cisco Türkiye İnovasyon Merkezi Müdürü Emre Özbek de, Türkiye'de İstanbul'da inovasyon merkezlerinin bulunduğunu, İzmir'de de araştırma içinde olduklarını belirtti. Özbek, “Türkiye'nin en parlak ve yetenekli insanlarını, fikirlerinde cesur olmaları için teşvik ediyoruz. Bu fikirleri konseptten gerçeğe dönüştürme yolunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.