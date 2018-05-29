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29 Mayıs 2018 18:39

İzmir’in gençleri ‘One Nation Cup’ta 3. oldu

Japonya’da düzenlenen “Mini Dünya Kupası” niteliğindeki One Nation Cup Turnuvası’na İzmir Büyükşehir Belediyesi formasıyla çıkan İzmir karması, Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelanda’yı yenerek üçüncü oldu.

İzmir’in gençleri ‘One Nation Cup’ta 3. oldu

29 Mayıs 2018 18:39


İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “One Nation Cup 2018” futbol turnuvasında üçüncü oldu. Futbolun popülerliğinden ve gücünden yararlanarak dünya gençlerini barış teması altında buluşturmayı hedefleyen turnuvada 15 yaş altı takımlar yarıştı. Japonya’nın Shonan kentinde yapılan “Mini Dünya Kupası” niteliğindeki turnuvada, Büyükşehir Belediyespor Türkiye adına yarışırken rakipleri ise Werder Bremen (Almanya), Hiratsuka Trainingszentrum (Japonya), Sydney FC (Avusturalya), The Wellington Phoenix (Yeni Zellanda) ve Luch-Energiya (Rusya) oldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, grubunda Sydney’i (Avusturalya) 2-1 ve Hiratsuka Trainingszentrum’u (Japonya) 1-0 yendi. Wellington Phoenix’e (Yeni Zellanda) 4-1, Luch-Energiya’ya (Rusya) ise 2-0’lık skorlarla yenilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, üçüncülük maçında ise Ali Taş’ın attığı golle Sydney’i (Avusturalya) 1-0 yendi. Böylece üçüncülük kupasının sahibi İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu. Turnuvada şampiyonluğu Rus temsilci Luch-Energiya kazandı.



Türkiye’yi İzmir karması temsil etti


One Nation Cup, tüm kültürel, etnik, politik ve dini engellerin futbol yoluyla kaldırılması amacıyla 2006 yılından bu yana düzenleniyor. Kuruluş aşamasından bu yana Türkiye’yi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temsil ettiği organizasyona, İzmir’deki futbol takımlarının altyapı oyuncularından oluşturulan karma bir takım katılıyor. Ancak katılan takımlar, ülkelerinin adlarıyla temsil ediliyor. Türkiye’yi temsil eden İzmir karması, 2008 yılında Güney Afrika Cumhuriyetinde, 2011 yılında Almanya’da düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.




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